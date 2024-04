Verso le elezioni amministrative: a Salvitelle il vice sindaco Perretta si dimette e si candida a sindaco

Tra i comuni chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale, nel Vallo di Diano e Tanagro , c’è il piccolo borgo di Salvitelle guidato dalla sindaca Maria Antonietta Scelza.

Le dimissione e la candidatura a sindaco

Nelle scorse ore, il vice sindaco, Francesco Perretta ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vice del primo cittadino, preannunciando, anche la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Le dichiarazioni

“Cari concittadini, ha scritto il dimissionario Perretta, come sapete, già da mesi, il rapporto politico amministrativo si è logorato, ma per il bene del paese ho tentato, fino alla fine, di trovare una soluzione che potesse unire. In queste ore, però, ho capito che proprio questa unità forzata porterebbe un forte danno alla nostra comunità. Per questo motivo, ho annunciato al Sindaco, dr.ssa Maria Antonietta Scelza, le mie dimissioni da vicesindaco, ruolo che sono stato onorato di ricoprire in questi anni. Ringrazio lei ed i consiglieri per la fiducia accordatami ed i dipendenti comunali, ma soprattutto i cittadini che ho avuto l’onore di servire in questo tempo. Per questo motivo vi preannuncio la mia candidatura a Sindaco di Salvitelle”.

Oltre al borgo di Salvitelle, sono chiamati al voto nel Vallo di Diano e nel Tanagro anche i comuni di Auletta, Casalbuono, Caggiano, Sala Consilina e San Rufo.