Ospedale di Battipaglia: donate poltrone relax al Reparto di Pediatria

Per rendere la degenza ospedaliera meno complicata, anche per coloro che assistono i piccoli pazienti, per rendere meno faticosi i giorni in ospedale accanto ai ricoverati, sono state donate e consegnate da parte dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli odv al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, Poltrone relax, per i piccoli degenti e per i familiari che restano vicini per tutta la durata del ricovero.

L’impegno dell’Associazione Arcobaleno

Da sempre l’Associazione Arcobaleno è vicinia agli ospedali, ma soprattutto vicina ai piccoli degenti, portando avanti un progetto che vuole puntare alla cura della persona e all’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero.

Rendere la degenza meno faticoso

Solo qualche tempo fa il sodalizio associativo si era fatto promotore di un’altra iniziativa, ovvero la donazione di monitor da destinare alle stanze di degenza e agli spazi comuni e ora attraverso la donazione di queste poltrone un la nuova boccata d’ossigeno arriva a supporto di quanti vivono momenti complicati con ricoveri ospedalieri, al fine di rendere meno traumatico per chiunque il tempo di degenza in ospedale.