Cilento

Gattino investito tra Ogliastro ed Agropoli, la madre lo veglia in strada

Rabbia e dolore lungo la strada tra Ogliastro Cilento e Agropoli per un gattino travolto da un'auto. L'appello dell'associazione Amici 4 Zampe.

Di: Ernesto Rocco
Gattino investito tra Ogliastro ed Agropoli, la madre lo veglia in strada


Un gattino è stato investito e ucciso lungo la strada di collegamento che da Ogliastro Cilento scende verso Agropoli, in località Campanina. LA madre del piccolo, è rimasta al centro della carreggiata per vegliare il corpo immobile del cucciolo nonostante il continuo passaggio degli autoveicoli.

L’episodio è stato documentato e reso noto dai volontari dell’associazione Ass. Amici 4 Zampe Agropoli, scatenando reazioni di indignazione tra i cittadini e gli utenti dei social network.

La denuncia dell’associazione e la ricostruzione dell’accaduto

L’allarme è stato lanciato da Ilaria Procida, esponente dell’associazione animalista locale, che si è trovata sul posto subito dopo l’impatto. Il cucciolo è deceduto sul colpo a causa del forte trauma reportato nell’impatto con il veicolo, la cui identità e il cui conducente non sono stati identificati.

In un accorato messaggio pubblicato sui canali social dell’associazione, la volontaria ha espresso profonda rabbia per la condotta di guida imprudente che caratterizza quel tratto viario, evidenziando il dolore per la scena a cui ha assistito.

Il corpo del gattino è stato poi rimosso dalla carreggiata per evitare ulteriori pericoli alla circolazione e garantire una minima tutela alla madre, visibilmente scossa e rimasta nei pressi della sede stradale.

Sicurezza stradale e tutela degli animali nel Cilento

Il tratto che collega il comune collinare di Ogliastro Cilento con Agropoli presenta diverse curve e cambi di pendenza che richiedono costante attenzione da parte degli automobilisti. La velocità elevata, unita alla presenza frequente di fauna selvatica o animali d’affezione lungo i bordi delle carreggiate periferiche, aumenta drasticamente il rischio di incidenti simili.

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