Furto in un bar a Capaccio Paestum: incastrato dalle telecamere di sicurezza

Un episodio di microcriminalità si è verificato all’interno di un bar-tabacchi in via Nettuno, nella frazione Torre di Mare a Capaccio Paestum. Un uomo, in compagnia di una donna, si è appropriato indebitamente di una bottiglia di vodka di grande formato e di una confezione di sigarette elettroniche, riuscendo a dileguarsi subito dopo. L’intera sequenza è stata immortalata dagli impianti di videosorveglianza del locale commerciale, e le immagini sono successivamente finite online.

Dinamica del furto a Torre di Mare

L’azione si è svolta in pochi istanti e con grande scaltrezza, nonostante la presenza di altri clienti all’interno dell’esercizio. L’uomo ha approfittato di un momento di distrazione generale per prelevare il materiale dagli scaffali e allontanarsi senza saldare il conto.

La presenza della donna al suo fianco e il flusso di persone nel locale non hanno scoraggiato l’autore del gesto, che ha agito con estrema disinvoltura.

La diffusione delle immagini sui social network

A rendere pubblico l’accaduto è stato lo stesso gestore del bar-tabacchi di via Nettuno. Dopo aver visionato i filmati registrati dai dispositivi di sicurezza interni, il proprietario ha scelto di estrapolare i fotogrammi e il video dell’azione per condividerli sulle piattaforme social.

L’obiettivo della pubblicazione è rendere identificabile il responsabile e mettere in guardia gli altri esercenti della zona di Capaccio Paestum e dei comuni limitrofi verso possibili episodi analoghi.