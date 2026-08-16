Futsal: entrate e uscite per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Nella Serie A di calcio a 5 continua il periodo di futsalmercato che ha modellato gli organici di Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, che nei prossimi giorni vedranno svelato il loro calendario in campionato. Giovedì 20 agosto, infatti, sarà il giorno del battesimo della nuova Serie A KINTO. Alle ore 16:00, in diretta su Sky Sport 24 ci sarà la presentazione del calendario della 43edizione del massimo campionato, al via il prossimo 19 settembre.

Feldi Eboli: tris di innesti in casarossoblù

La Feldi Eboli negli ultimi giorni ha battuto tre colpi di mercato in entrata. Coach Luciano Antonelli avrà a sua disposizione, infatti, Emiliano Gastaldo, laterale italiano classe 1998 utilizzabile anche come centrale difensivo. Al PalaSele giocherà anche Riccardo Siddi, laterale sardo classe 2001 cresciuto nelle file del Cagliari prima di passare al calcio a 5 nel 2016. Torna ad Eboli, infine, Lorenzo Etzi, classe 2002 arrivato per la prima volta nell’estate 2024 prima dell’avventura tra le fila della L84 dove si è laureato campione d’Italia conquistando lo Scudetto pochi mesi fa con i piemontesi.

Movimenti anche per lo Sporting Sala Consilina

Ultimi tasselli anche per lo Sporting Sala Consilina che ha reso noto l’arrivo Walex Raimundo Santos “Lacraia”, laterale brasiliano classe 1993 mancino che ha giocato in Iran, Spagna, Francia, Arabia Saudita, Brasile e Croazia. Per Leonardo Brunelli si tratta invece di un ritorno in maglia il gialloverde, dopo gli anni vissuti con la promozione in Serie A, passando per la storica vittoria della Coppa Italia di Serie A2. Per lo Sporting Sala Consilina gli ultimi annunci sono quelli riferiti alle uscite dal Vallo di Diano di Josip Jurlina, Antonio Orlando e Attilio Arillo che non giocheranno più al Pala San Rufo.