Sapri, aperte le selezioni per la rievocazione dello sbarco di Pisacane

Sapri si prepara a rivivere una delle pagine più emblematiche e cariche di pathos del Risorgimento italiano. Il Comune, attraverso l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo, ha aperto ufficialmente le selezioni per comporre il corteo storico della rievocazione dello sbarco di Carlo Pisacane, uno degli eventi identitari più attesi della stagione estiva nella città della Spigolatrice.

I ruoli disponibili per il corteo d’epoca

Per restituire fedelmente l’atmosfera dell’Ottocento, l’organizzazione è alla ricerca di 46 figuranti che interpreteranno diversi spaccati della società dell’epoca. Nello specifico, la chiamata pubblica è rivolta alla selezione di:

10 dame e 10 nobili per rappresentare l’aristocrazia locale;

6 gendarmi destinati alla ricostruzione delle forze dell’ordine dell’epoca;

10 popolani e 10 popolane per dare voce al tessuto sociale del Golfo di Policastro.

I partecipanti non saranno semplici comparse, ma veri e propri attori della memoria cittadina, chiamati a rianimare le vie del centro con costumi storici accurati.

L’appuntamento per tutti coloro che desiderano prendere parte all’iniziativa è fissato per lunedì 17 agosto, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. La sessione di selezione e la contestuale prova costume si terranno presso i locali del Cine Teatro Ferrari di Sapri.

Il legame tra la città e la spedizione del 1857

La rievocazione dello sbarco celebra la spedizione guidata nel 1857 dal patriota Carlo Pisacane, la cui tragica conclusione nel territorio cilentano e del Golfo di Policastro ha segnato profondamente la storia d’Italia. La vicenda è rimasta scolpita nel patrimonio culturale nazionale anche grazie ai celebri versi de “La spigolatrice di Sapri” scritti da Luigi Mercantini, simbolo del legame indissolubile tra la comunità locale e la memoria risorgimentale.