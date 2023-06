Sapri ricorda Carlo Pisacane a 166 anni dallo Sbarco

È iniziato con la lettura del testamento politico di Carlo Pisacane il cerimoniale organizzato dalla città di Sapri nel ricordo del patriota Carlo Pisacane che proprio il 28 del Giugno del 1857 sbarcò nella baia di Sapri. Un cerimoniale che da anni si ripete nella cittadina del Golfo di Policastro che celebra i valori di unità e patriottismo che Pisacane ha inteso diffondere.

Il ricordo di Carlo Pisacane

“Una figura estremamente importante per l’Italia, per lo spirito di unità e di lotta alle varie monarchie – ha sottolineato il Sindaco Antonio Gentile – Carlo Pisacane è stato in esempio di lotta contro i vari sovrani. Una figura strategica non solo per la città di Sapri ma per l’intero Paese”.

Un cerimoniale organizzato dalla città di Sapri in stretta collaborazione con il “Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane”.

Il Commento

“Una figura importante per l’Italia, per ciò che ha rappresentato attraverso il suo sacrificio, credendoci fin da subito agli ideali che ha,inteso trasmettere – ha dichiarato Alfonso Andria – presidente del Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane – Noi vogliamo ricordarlo come sempre anche in modo più articolato. Durante tutto l’arco dell’anno infatti cerchiamo di tenere incontri anche di sensibilizzazione nei confronti del patriota Carlo Pisacane. Attaverso l’utilizzo un linguaggio che possa aiutare i giovani ad acquisire consapevolezza di questo segmentoidentitario della propria cittadinanza affinché sia sempre più attiva”.