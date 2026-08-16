Viaggio nel Cilento degli anni ’90: quando il treno fermava ad ogni stazione

Ripercorrere le tratte ferroviarie di un tempo significa riaprire un album di ricordi collettivi fatto di stazioni silenziose, finestrini abbassati per respirare l’aria del mare e il ritmo lento delle rotaie. Oggi l’Alta Velocità con Frecciarossa e Italo permette di raggiungere il sud della provincia di Salerno in tempi record dal nord Italia, mentre il dibattito si accende sul tracciato interno che attraverserà il Vallo di Diano rischiando di snobbare la costa. Eppure, per capire quanto sia cambiato il nostro modo di viaggiare e di vivere il territorio, basta fare un salto indietro agli anni Novanta: un’epoca in cui anche la tratta Salerno-Sapri rappresentava un vero e proprio viaggio nell’anima del Cilento.

Il viaggio negli anni Novanta: quando il tempo seguiva il ritmo delle rotaie

Negli anni Novanta la ferrovia non era semplicemente una linea di trasporto, ma una vera arteria di vita che univa comunità, lavoratori pendolari, studenti e i primi turisti estivi. L’esperienza del viaggio cominciava ben prima di arrivare a destinazione: gli scompartimenti in velluto, i rumori metallici lungo gli scambi e le soste in stazioni rurali oggi chiuse o del tutto dismesse facevano parte di un rituale quotidiano.

Quel treno diretto che attraversava la Piana del Sele per poi addentrarsi tra le colline e le scogliere del Cilento garantiva un legame capillare con ogni singolo comune. Non si cercava la velocità esasperata, ma la certezza di una connessione che portava la modernità anche negli angoli più nascosti del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il viaggio orario per orario: le stazioni del diretto Salerno-Sapri del 1991

Era il 1991 quando il treno diretto Salerno-Sapri partiva alle ore 12:38 per affrontare un tragitto di circa due ore e mezza. Un percorso scandito da tappe regolari, capaci di regalare a ogni fermata uno scorcio diverso di paesaggio, tra il profumo delle campagne e la brezza del Tirreno.

I quadri orari dell’epoca mostravano una scansione metronomica che accompagnava il pomeriggio dei viaggiatori:

Pontecagnano (12:47)

Montecorvino (12:55)

Battipaglia (12:59)

San Nicola Varco di Eboli (13:06)

Albanella (13:14)

Capaccio (13:20)

Paestum (13:24)

Agropoli (13:33)

Torchiara (13:40)

Rutino (13:47)

Omignano (13:54)

Vallo della Lucania (13:59)

Casal Velino (14:03)

Ascea (14:11)

Pisciotta (14:20)

Caprioli (14:23)

San Mauro La Bruca (14:28)

Centola (14:32)

Celle di Bulgheria (14:39)

Torre Orsaia (14:46)

Policastro (14:52)

Capitello (14:56)

Vibonati (15:02)

Il lungo viaggio terminava al capolinea di Sapri alle 15:06, dopo aver attraversato e ricucito l’intero Golfo di Policastro.

Dalle fermate dismesse al futuro dei trasporti cilentani

Il confronto tra quegli orari d’epoca e l’offerta ferroviaria attuale mette in luce una trasformazione profonda. Con il passare degli anni, la necessità di velocizzare i treni a lunga percorrenza ha portato al ridimensionamento o alla chiusura definitiva di molti piccoli scali cilentani. Stazioni un tempo vive e frequentate sono diventate testimoni silenziose di un’epoca passata.

Se da una parte la modernità ha accorciato le distanze geografiche avvicinando il Cilento alle grandi metropoli, dall’altra ha trasformato la natura stessa del viaggio. Custodire la memoria di quelle corse storiche aiuta a riflettere sull’importanza di non isolare i territori, mantenendo vivo quel legame profondo tra binari, identità locale e bellezza del paesaggio.