Ferragosto sulla rete Anas: traffico scorrevole e oltre 34 milioni di spostamenti previsti

L’andamento della circolazione stradale e autostradale durante il ponte di Ferragosto ha mostrato un quadro decisamente positivo e privo di particolari criticità. I dati registrati dalla rete Anas evidenziano un cambio nelle abitudini di viaggio degli italiani: invece del classico esodo massiccio concentrato in poche ore, la mobilità si è distribuita su tragitti a breve raggio. Molti automobilisti già presenti nelle località turistiche hanno preferito spostarsi per escursioni e visite nei borghi o lungo le coste, posticipando i rientri e i lunghi viaggi ai giorni successivi al fine settimana.

Flussi regolari e nuove abitudini di viaggio

L’assenza di ingorghi di rilievo lungo le principali arterie nazionali conferma come la ripartizione dei flussi abbia favorito una maggiore fluidità del traffico. La gestione dei rientri e degli spostamenti locali è stata supportata dal presidio costante del personale su strada e da un monitoraggio capillare della rete.

L’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha tracciato il bilancio delle ultime giornate evidenziando la risposta della viabilità nazionale:

“Il traffico di rientro dal fine settimana di Ferragosto si è presentato nel complesso scorrevole, grazie anche all’impegno costante delle nostre squadre e al monitoraggio continuo della rete. La priorità dell’azienda resta garantire la massima sicurezza e la migliore esperienza possibile per tutti gli utenti. La scelta degli utenti sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai prossimi giorni feriali, quando si prevede un movimento più diluito e, almeno nelle intenzioni, meno congestionato sulle principali arterie stradali: chi è già arrivato nelle località di vacanza si muove soprattutto nelle vicinanze, mentre per le partenze vere e proprie molti automobilisti sembrano preferire aspettare il lunedì e i giorni successivi. Le stime dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas prevedono infatti, da oggi a giovedì 20 agosto, oltre 34,7 milioni di spostamenti”.

Per chi resta in viaggio o deve mettersi in strada nelle prossime ore, il calendario aggiornato dei bollini di traffico e le informazioni in tempo reale sulla viabilità sono consultabili direttamente sui portali ufficiali di Anas e Viabilità Italia.

I dati sulla A2 Autostrada del Mediterraneo

Un bilancio dettagliato riguarda la A2 Autostrada del Mediterraneo, direttrice strategica per i collegamenti tra Campania, Basilicata e Calabria. L’analisi delle rilevazioni lungo i vari snodi autostradali conferma l’elevata densità di veicoli transitati, in particolare nelle aree di intersezione e nei tratti di accesso alle principali zone turistiche.

I volumi di traffico rilevati sui punti chiave della rete evidenziano le seguenti cifre:

Pontecagnano Faiano : 254.782 veicoli

: 254.782 veicoli Salerno : 218.786 veicoli

: 218.786 veicoli Battipaglia : 189.420 veicoli

: 189.420 veicoli Casalbuono : 116.391 veicoli

: 116.391 veicoli Campagna : 109.728 veicoli

: 109.728 veicoli Falerna : 97.914 veicoli

: 97.914 veicoli Rivello : 93.993 veicoli

: 93.993 veicoli Mormanno : 76.531 veicoli

: 76.531 veicoli Morano Calabro : 74.135 veicoli

: 74.135 veicoli Altomonte : 73.489 veicoli

: 73.489 veicoli Palmi : 73.182 veicoli

: 73.182 veicoli Villa San Giovanni: 72.458 veicoli

La combinazione tra mobilità a corto raggio e la programmazione dei rientri scaglionati nei giorni feriali sta consentendo una gestione ordinata della rete stradale, garantendo condizioni di percorrenza sicure e prive di prolungati blocchi del traffico.