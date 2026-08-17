Ferragosto 2026 nel Cilento: spiagge piene, rifiuti e viabilità in tilt

Il weekend di Ferragosto 2026 è alle spalle con un bilancio nel Cilento caratterizzato da forti chiaroscuri. Sebbene l’intero comprensorio abbia registrato una contrazione complessiva delle presenze rispetto alle stagioni passate, le località costiere hanno comunque attirato migliaia di turisti. Centri come Agropoli, Camerota, Centola Palinuro e Ascea si sono confermati tra le mete privilegiate per un turismo prevalentemente regionale, a carattere di breve durata o concentrato nell’arco di una settimana. Se di giorno i litorali sono stati presi d’assalto dai bagnanti, la fascia serale ha visto i locali del divertimento notturno registrare il tutto esaurito.

Spiagge assaltate e l’emergenza rifiuti dopo i falò

Il rovescio della medaglia del grande afflusso si è manifestato puntualmente all’alba del 15 agosto. I tradizionali falò notturni hanno trasformato diversi tratti di costa in discariche a cielo aperto, costringendo gli operatori della nettezza urbana a turni di lavoro straordinari per ripristinare il decoro degli arenili.

Segnalazioni e proteste sono giunte dalle spiagge di Capaccio Paestum, Palinuro, Pisciotta e Marina di Camerota, dove si è registrata una dura presa di posizione delle istituzioni locali contro i comportamenti incivili. Criticità analoghe si sono verificate ad Agropoli, in particolare nella zona compresa tra il Lido Venere e il lungomare San Marco, dove le tracce dei festeggiamenti hanno ricoperto la sabbia fino alle prime ore del mattino.

Movida e tensioni nei centri storici

Accanto al tema dell’abbandono dei rifiuti, si confermano le problematiche legate alla gestione della movida e al rispetto della quiete pubblica. Ad Agropoli la situazione è degenerata nuovamente in via Patella, arteria del centro storico rinominata informelemente la “via del Food”.

A causa del volume della musica, si sono verificate accese tensioni tra residenti e clienti dei locali. L’episodio culminante ha visto l’uso di pompe d’acqua da parte di una residente esasperata verso la folla radunata all’esterno di un esercizio commerciale; alcuni giovani hanno risposto con il lancio di calici e bicchieri. L’incolumità dei presenti ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri per riportare l’ordine.

Viabilità e cantieri: il nodo del traffico cilentano

Un ulteriore fattore di disagio per i visitatori è stato rappresentato dalla viabilità stradale. Gli spostamenti legati all’esodo e al controesodo si sono scontrati con le storiche criticità della rete stradale locale:

Cilentana: le percorrenze hanno subito forti rallentamenti a causa del cantiere ancora attivo all’altezza di Montano Antilia, dove l’impianto semaforico ha generato lunghe code in entrambe le direzioni.

SR 562 del Bussento: congestionamenti e blocchi del traffico si sono verificati con regolarità lungo le tratte di collegamento interno.

SS 18: la principale arteria di scorrimento si è confermata un punto critico strutturale, permanentemente paralizzata dal flusso di veicoli anche in assenza di cantieri temporanei.

Prospettive per il prosieguo della stagione

Il Ferragosto 2026 lascia in eredità una riflessione sulla capacità ricettiva e organizzativa del territorio. Se la ricchezza naturalistica e paesaggistica continua a rappresentare la principale risorsa per l’economia locale, le criticità gestionali evidenziano la fragilità di un sistema sottoposto a flussi concentrati. Con l’avvicinarsi di settembre torna al centro del dibattito il tema della destagionalizzazione, mentre molte attività stagionali si avviano alla chiusura dell’offerta ricettiva in attesa della prossima stagione estiva.