Emergenza casa a Salerno: la classe media tra prezzi alti e salari bassi

L’emergenza abitativa a Salerno sta assumendo contorni del tutto inediti, trasformandosi in una vera e propria questione sociale ed economica che valica i confini della tradizionale povertà. Nella città d’Arechi si registra una forte vivacità nel settore delle nuove costruzioni, anche di pregio, destinate a una fascia d’acquisto ad alto reddito. Tuttavia, al contempo si allarga la platea di lavoratori, giovani coppie e famiglie con redditi medi che riscontrano estreme difficoltà nel reperire un’abitazione sostenibile sul mercato privato. I dati relativi all’Avviso ERP 2026 confermano una pressione crescente: nel solo Comune di Salerno sono state inoltrate 1.522 domande di edilizia residenziale pubblica, con un incremento del 20% rispetto al 2022. Una cifra che rappresenta un segnale chiaro di un disagio profondo, diffuso anche tra chi dispone di un’occupazione regolare ma non riesce ad accedere a canoni di locazione commisurati al proprio potere d’acquisto.

La fascia media e il legame tra casa e lavoro

Il nodo centrale del problema riguarda un segmento di popolazione sempre più ampio che si trova in una posizione liminare: una condizione economica superiore ai limiti prescritti per accedere alle case popolari, ma insufficiente per far fronte ai costi del mercato libero. Questo fenomeno coinvolge direttamente la sfera lavorativa, la stabilità salariale e la possibilità per i giovani di raggiungere l’autonomia residenziale.

In una nota ufficiale, la coordinatrice UIL Salerno Patrizia Spinelli evidenzia le dinamiche che legano la sostenibilità dell’abitare alla dignità del lavoro:

“Se avere un’occupazione non basta più per pagare serenamente un affitto, se due giovani che lavorano rinviano la propria autonomia perché non riescono a sostenere il costo di un’abitazione, se un anziano con una pensione normale deve destinare alla casa una parte eccessiva del proprio reddito, significa che non siamo più davanti soltanto a un problema immobiliare. Siamo davanti a un problema di salari, potere d’acquisto e qualità della vita.”

L’esigenza di adeguare le retribuzioni e stabilizzare l’occupazione si intreccia così con la necessità di definire un assetto strutturale per le politiche abitative sul territorio.

Tutela della piccola proprietà e strumenti fiscali

Nel dibattito sull’abitare, l’analisi del sindacato invita a evitare contrapposizioni ideologiche tra inquilini e locatori. Molti dei piccoli proprietari hanno acquistato la seconda casa attraverso i risparmi di una vita lavorativa per integrare il reddito o proteggere il futuro dei propri familiari. Su tali immobili gravano tuttavia imposte, costi di manutenzione e rischi legati a eventuali morosità, fattori che incidono sull’ammontare dei canoni richiesti.

Per favorire l’incontro tra domanda e offerta a prezzi sostenibili, si rende necessario un intervento delle istituzioni pubbliche basato su incentivi concreti. Tra le misure proposte figurano agevolazioni fiscali, riduzione dei tributi locali per chi applica il canone concordato e l’istituzione di un fondo di garanzia contro le morosità, capace di tutelare il locatore e supportare le famiglie che presentano un reddito dimostrabile ma sono prive delle garanzie tradizionali.

Il programma HO.P.E. e la proposta del Patto per l’abitare

Per ampliare la disponibilità di alloggi accessibili alla classe media, una risorsa chiave è rappresentata dal programma regionale HO.P.E. Finanziato con 245 milioni di euro, il piano prevede interventi integrati che spaziano dall’edilizia pubblica al recupero dell’immobile esistente, fino all’edilizia residenziale sociale (ERS).

In questo contesto, il tavolo di confronto preannunciato dall’Amministrazione comunale di Salerno può trasformarsi nello strumento operativo per definire le linee strategiche della città. La proposta sindacale punta alla costituzione di un vero e proprio “Patto per l’abitare”, con il coinvolgimento diretto di Comune, Regione, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria della proprietà e dell’inquilinato, insieme al comparto delle costruzioni.

Gli obiettivi principali includono:

La mappatura puntuale del fabbisogno abitativo cittadino

Il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato

La promozione e il rafforzamento dei canoni concordati

Lo sviluppo dell’edilizia sociale e dei fondi di garanzia per la locazione

Garantire un equilibrio tra l’attrazione degli investimenti immobiliari e la sostenibilità della vita quotidiana rappresenta la sfida fondamentale per il futuro di Salerno. Un modello di crescita urbana inclusivo deve poter permettere a lavoratori, giovani e anziani di continuare ad abitare stabilmente la propria città.