Aggressione e accoltellamento a Salerno: appello della Polizia per risalire all’autore

Un drammatico episodio si è verificato nei giorni scorsi a Salerno, in Largo San Tommaso d’Aquino, dove una giovane donna di ventitré anni è stata aggredita e accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. La vittima, soccorsa tempestivamente dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, dove è stata sottoposta a cure mediche e a trasfusioni di sangue prima delle dimissioni con una prognosi di ventuno giorni.

L’aggressione in pieno centro e le indagini

Secondo quanto ricosturato dagli inquirenti, i fatti risalgono alle ore 21:30 dello scorso 23 settembre. La giovane è stata colta di sorpresa da un individuo che, senza alcun motivo apparente, l’ha prima colpita con calci e pugni per poi ferirla con un’arma da taglio alla nuca nei pressi del luogo del ritrovamento. Gli investigatori della Squadra Mobile di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno avviato immediatamente accertamenti mirati per risalire all’identità del responsabile, analizzando gli elementi raccolti nelle ore successive all’episodio di cronaca nera.

L’appello della Polizia e i canali per le segnalazioni

Le autorità competenti hanno diffuso i fotogrammi relativi al presunto autore dell’aggressione, attualmente al centro delle attività investigative per la definitiva identificazione. La Questura di Salerno rivolge un appello alla cittadinanza invitando chiunque riconosca l’uomo immortalato nelle immagini a collaborare con gli inquirenti. È possibile contattare direttamente il centralino della Questura al numero 089.613111 oppure recarsi negli uffici della Caserma “Pisacane”, situata in via Sant’Eremita a Salerno. Resta inoltre attivo lo strumento digitale YouPol, l’applicazione ufficiale della Polizia di Stato per dispositivi mobili che permette di trasmettere segnalazioni riservate di testo, foto, video e audio direttamente alla sala operativa.