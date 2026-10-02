Salerno: spaccio di droga, arrestato 34enne dai Carabinieri a Fratte

Operazione antidroga a Salerno: i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno tratto in arresto un 34enne con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio disposti per arginare i fenomeni illeciti nei quartieri cittadini.

I controlli e l’attività investigativa sul territorio

I militari dell’Arma sono entrati in azione nel pomeriggio dello scorso 29 settembre. Durante i normali servizi di pattugliamento e monitoraggio urbano, l’attenzione degli operatori è stata attirata da un anomalo e sospetto andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione dell’indagato. Tale flusso costante ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche attraverso una mirata attività di riscontro, culminata in una perquisizione domiciliare.

Il sequestro di cocaina, eroina e materiale per il confezionamento

L’ispezione all’interno dell’immobile ha permesso di confermare i sospetti investigativi. Nel corso delle operazioni di ricerca, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti: nello specifico, circa 20 grammi di cocaina e circa 30 grammi di eroina. Insieme alla droga, i militari hanno sequestrato anche un bilancino di precisione, strumento ritenuto fondamentale per la suddivisione e il confezionamento delle dosi destinate verosimilmente alla piazza di spaccio.

L’arresto e i provvedimenti giudiziari

Alla luce degli elementi probatori raccolti durante la perquisizione, il trentaquattrenne è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al traffico illecito coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, guidata dal Procuratore della Repubblica Vicario Raffaele Cantone, che ha convalidato gli atti relativi all’operazione.