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Tromba d’aria a Laurino: paura in piazza, divelte le luminarie di Sant’Elena

Forte maltempo a Laurino: un'improvvisa tromba d'aria abbatte le luminarie per Sant'Elena. Verifiche in corso per la festa patronale

Di: Alessandra Pazzanese
Tromba d’aria a Laurino: paura in piazza, divelte le luminarie di Sant’Elena

Paura nel pomeriggio a Laurino per un temporale estivo accompagnato da una violenta tromba d’aria, che ha colpito il borgo proprio alla vigilia dei festeggiamenti in onore di Sant’Elena, patrona del paese. Le fortissime raffiche di vento hanno provocato il cedimento e il danneggiamento di parte delle luminarie installate in piazza in vista della ricorrenza di domani.

Paura in piazza ma nessun ferito

Le strutture, montate per accompagnare i giorni di festa, sono state divelte dalla furia del vento. Si sono vissuti momenti di grande apprensione tra i presenti, ma fortunatamente non si registrano feriti né ulteriori danni a cose o persone. L’episodio ha comunque destato forte preoccupazione, soprattutto per l’improvvisa intensità del fenomeno atmosferico.

Verifiche in corso per i festeggiamenti di Sant’Elena

Domani Laurino dovrebbe comunque vivere la giornata dedicata alla sua patrona, con la comunità che si prepara ai tradizionali festeggiamenti. Nelle prossime ore saranno effettuate le necessarie verifiche sulle strutture e sugli allestimenti danneggiati dal maltempo, al fine di ripristinare ogni elemento nella massima sicurezza.

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