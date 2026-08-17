Borgo Dance a Zoppi di Montecorice: torna la notte in bianco sotto le stelle del Cilento

Il borgo medievale di Zoppi, frazione collinare del comune di Montecorice fondata nel 1113, ospiterà mercoledì 19 agosto 2026 l’evento “Borgo Dance – In Bianco Sotto le Stelle”. L’appuntamento trasformerà la piazza principale del centro cilentano in uno spazio dedicato all’intrattenimento musicale e alla promozione delle tipicità enogastronomiche territoriali, unendo la valorizzazione del patrimonio storico locale a una proposta ricreativa pensata per residenti e turisti.
L’impatto visivo del dress code total white
A caratterizzare la manifestazione sarà la prescrizione di un abbigliamento interamente bianco per tutti i partecipanti. La scelta cromatica del dress code mira a creare un effetto scenografico uniforme tra le architetture storiche del paese, valorizzato da un impianto di illuminazione dedicato, consolle e strobosfera centrale. L’iniziativa punta a coniugare la riscoperta degli scorci storici del Cilento con forme di intrattenimento contemporaneo.
Il programma della serata e l’offerta enogastronomica
L’apertura dell’evento è prevista per le ore 20:30. La programmazione musicale vedrà l’esibizione di MG DJ, supportato dall’animazione vocale di Alex Voice, con una selezione di brani destinata a coinvolgere il pubblico per tutta la durata della notte.
Accanto alla proposta artistica, l’organizzazione ha predisposto un itinerario dedicato alle produzioni agroalimentari del Cilento. I visitatori potranno accedere agli stand gastronomici allestiti lungo le vie del borgo per degustare i piatti tipici della tradizione locale, affiancati da un servizio cocktail bar attivo fino al termine della manifestazione.