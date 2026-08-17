Cilento

Borgo Dance a Zoppi di Montecorice: torna la notte in bianco sotto le stelle del Cilento

Il 19 agosto 2026 la frazione Zoppi di Montecorice ospita "Borgo Dance - In Bianco Sotto le Stelle": musica, dress code total white ed enogastronomia cilentana

Di: Luisa Monaco
Concerto

Il borgo medievale di Zoppi, frazione collinare del comune di Montecorice fondata nel 1113, ospiterà mercoledì 19 agosto 2026 l’evento “Borgo Dance – In Bianco Sotto le Stelle”. L’appuntamento trasformerà la piazza principale del centro cilentano in uno spazio dedicato all’intrattenimento musicale e alla promozione delle tipicità enogastronomiche territoriali, unendo la valorizzazione del patrimonio storico locale a una proposta ricreativa pensata per residenti e turisti.

L’impatto visivo del dress code total white

A caratterizzare la manifestazione sarà la prescrizione di un abbigliamento interamente bianco per tutti i partecipanti. La scelta cromatica del dress code mira a creare un effetto scenografico uniforme tra le architetture storiche del paese, valorizzato da un impianto di illuminazione dedicato, consolle e strobosfera centrale. L’iniziativa punta a coniugare la riscoperta degli scorci storici del Cilento con forme di intrattenimento contemporaneo.

Il programma della serata e l’offerta enogastronomica

L’apertura dell’evento è prevista per le ore 20:30. La programmazione musicale vedrà l’esibizione di MG DJ, supportato dall’animazione vocale di Alex Voice, con una selezione di brani destinata a coinvolgere il pubblico per tutta la durata della notte.

Accanto alla proposta artistica, l’organizzazione ha predisposto un itinerario dedicato alle produzioni agroalimentari del Cilento. I visitatori potranno accedere agli stand gastronomici allestiti lungo le vie del borgo per degustare i piatti tipici della tradizione locale, affiancati da un servizio cocktail bar attivo fino al termine della manifestazione.

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