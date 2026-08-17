Zoe Licia Coccia vince Miss Universe Basilicata 2026: vola alla finale nazionale

La corsa verso la corona di Miss Universe Italy 2026 si arricchisce di un nuovo nome. Zoe Licia Coccia, originaria di Agropoli, ha conquistato il titolo di Miss Universe Basilicata 2026 durante la finale regionale ospitata in piazza Unità d’Italia a Marsico Nuovo, in provincia di Potenza. L’evento ha richiamato oltre cinquecento spettatori, confermando l’interesse del pubblico per la manifestazione gestita dal Direttore Regionale Lino Miraldi, esclusivista del marchio in Basilicata dal 2019.

Fisico statuario, un’altezza di circa 1,80 metri, occhi verdi e capelli castani, la vincitrice vanta già un bagaglio di esperienze sulle passerelle. Insieme a lei, a completare la squadra di delegate che rappresenteranno la Basilicata alla fase successiva, si sono classificate Arianna Petrosino di Eboli e Vanessa Di Dio di Policoro.

Il programma della finale nazionale a San Ferdinando di Puglia

Il prossimo appuntamento per la modella cilentana è fissato dal 24 al 30 agosto a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sede della finale nazionale. Alla manifestazione prenderanno parte sessanta concorrenti arrivate da ogni regione d’Italia, impegnate in una settimana di eventi focalizzati su moda, spettacolo e valorizzazione territoriale.

Le aspiranti al titolo dovranno superare una serie di verifiche tecniche:

Swimsuit competition: la sfilata ufficiale in costume da bagno;

Evening gown competition: la prova di portamento in abito da sera;

Colloqui individuali: interviste conoscitive a porte chiuse con la giuria.

Al termine di questo percorso di selezione, solo 21 concorrenti otterranno l’accesso alla serata conclusiva.

Dalla cena di gala all’incoronazione a Villa Cafiero

Il calendario dell’evento si aprirà ufficialmente lunedì 24 agosto con la cena di gala ospitata a Villa Cafiero. Nei giorni seguenti la struttura farà da cornice a shooting fotografici ufficiali, prove generali e selezioni preliminari.

La serata finale si terrà domenica 30 agosto nella medesima location. La vincitrice nazionale riceverà l’investitura ufficiale per rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, in programma il prossimo novembre a Porto Rico.

Ospiti, conduzione e votazioni social

La conduzione dello show conclusivo è affidata per la seconda edizione consecutiva a Samuel Peron. Sul palco sono previsti i contributi artistici della comica Emanuela Aureli e del chitarrista Alessandro Malerba.

A valutare le concorrenti sarà una commissione d’esperti che vedrà tra i propri membri Viviana Vizzini (Miss Universe Italy 2020), Glelany Cavalcante (Miss Universe Italy 2024), lo stilista Erasmo Fiorentino e Pablo, Art Director della maison Gil Cagnè. A partire dal prossimo fine settimana verrà inoltre aperto il voto sui canali social ufficiali, permettendo al pubblico da casa di esprimere le proprie preferenze.