Sant’Angelo a Fasanella presenta “CASEUS – Anima e Sapori”: valorizzazione del territorio tra tradizione e gusto

Sant’Angelo a Fasanella si prepara ad accogliere una manifestazione interamente incentrata sulla cultura pastorale, sulla lavorazione del latte e sulle tipicità enogastronomiche della Valle del Fasanella e dei Monti Alburni. Martedì 18 agosto, con inizio fissato per le ore 18:30, la suggestiva cornice del Convento cittadino ospiterà “CASEUS – Anima e Sapori”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con l’associazione Alburni Outdoor per sostenere il patrimonio culturale e produttivo dell’entroterra salernitano.

Istituzioni e filiera: un dibattito sullo sviluppo del territorio

La serata prenderà il via con un momento di confronto istituzionale incentrato sulle strategie di crescita locale e sulla promozione dei marchi d’area. A seguire, l’attenzione si sposterà sulle dinamiche produttive grazie allo showcooking “I Sindaci ai Fornelli”, format che vedrà i primi cittadini di Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte e Ottati mettersi ai fornelli al fianco dell’agri-chef Bianca Mucciolo per interpretare in chiave moderna le materie prime locali.

Lavorazione del latte in diretta e approfondimenti tecnici

Il cuore della manifestazione sarà caratterizzato dalle fasi operative della trasformazione casearia. Le aziende agricole di Antonio Greco, Armando Mottola e Maria Setaro cureranno una dimostrazione dal vivo compresa tra la rottura della cagliata e la filatura, avvalendosi del supporto scientifico dell’agronoma Rosa Pepe. Gli allevatori locali interverranno per condividere testimonianze dirette sul legame tra zootecnia ed ecosistema montano.

L’ambito tecnico verrà poi completato dall’intervento di Carmine Lucia, focalizzato su “La stagionatura ipogea e la caratterizzazione sensoriale del latte”, un focus dedicato alle metodologie di affinamento in ambienti sotterranei.

Percorsi di degustazione e aziende partecipanti

Dalle ore 20:00 il pubblico potrà accedere ai percorsi sensoriali ideati per far conoscere i prodotti dell’area degli Alburni:

Abbinamenti storici e innovativi: Tenute del Fasanella guiderà le degustazioni tra vitigni autoctoni e formaggi, mentre l’Azienda Olivicola I Benedettini curerà la combinazione con l’olio EVO. Tra le novità figurano gli accostamenti tra prodotti caseari e distillati curati da Oro Felix.

Espositori locali: Saranno presenti il Pastificio L’Antica Tradizione di Alessio Gorrasi, l’Azienda Agricola Apollo e Dafne con le sue specialità alla lavanda, la Casa di Giò, l’azienda agricola Giancarlo Guadagno, l’Agriturismo Erbanito, i mieli dell’Azienda Agricola Melisir di Ottati e le produzioni del Biscottificio La Campagnola.

Cultura pastorale e intrattenimento

L’evento prevede l’allestimento delle “5 Stazioni Vive del Convento”, uno spazio dimostrativo dedicato agli antichi mestieri con attività sulla forgiatura delle campane, la lavorazione artigianale del legno, la campanatura e un’esposizione fotografica sulla transumanza. L’animazione musicale dell’intera serata sarà affidata al repertorio della tradizione napoletana eseguito da Vincenzo Caputo & la sua band.