Meno piogge ma più violente: la mappa del rischio clima nel salernitano

Il cambiamento climatico non riguarda solo un futuro lontano o teorie astratte, ma sta già ridefinendo la frequenza e la violenza delle precipitazioni nei nostri territori. Le proiezioni elaborate sulla base del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) del Ministero dell’Ambiente e recepite dalle schede del Por Campania tracciano un quadro chiaro per la provincia di Salerno verso il 2050: meno giornate di pioggia complessive, ma un aumento netto della violenza dei singoli eventi meteo.
Dal modello mediterraneo a quello tropicale: come cambiano le precipitazioni
L’atmosfera accumula sempre più calore, trasformando l’afa estiva in un serbatoio di energia pronta a scaricarsi sul territorio attraverso eventi brevi e devastanti. Gli esperti dividono la pioggia in tre categorie: la precipitazione leggera e prolungata (fondamentale per le falde e l’agricoltura), quella intensa e diffusa su ampie zone, e la pioggia concentrata, comunemente definita “bomba d’acqua”.
Le stime mostrano una riduzione media di circa 16 millimetri di pioggia totale annua per i comuni salernitani, segnando l’addio alle classiche piogge prolungate a favore di periodi di secca interrotti da rovesci estremi. Quando l’acqua cade con violenza su un suolo indurito dalla siccità, non riesce a penetrare nel terreno. Scorrendo in superficie, trascina con sé fango e detriti, travolgendo i corsi d’acqua e mandando in tilt le reti fognarie urbane.
Escalation del rischio: la mappa della vulnerabilità nel Salernitano
I modelli statistici proiettano una trasformazione significativa entro il 2050. Il livello di rischio legato alle piogge concentrate aumenterà in 12 dei 25 comuni analizzati. Secondo gli scenari regionali e ministeriali, la ripartizione del pericolo vedrà 8 comuni in fascia alta, 15 in fascia media e 2 in fascia bassa.
|Comune
|Intensità media (aumento mm)
|Piogge intense (giorni/anno)
|Picco in 24 ore (aumento mm)
|Eventi concentrati (pericolo)
|Agropoli
|+0,4
|2,3 → 2,7
|+1,9
|Basso → Medio
|Angri
|+0,3
|4 → 3,9
|+2,6
|Alto → Alto
|Baronissi
|+0,2
|2,9 → 2,3
|+1,6
|Medio → Medio
|Battipaglia
|+0,3
|2,1 → 2,1
|+1,6
|Basso → Medio
|Bellizzi
|+0,3
|2,1 → 2,1
|+1,6
|Medio → Medio
|Campagna
|+0,1
|2,2 → 0,5
|+1,3
|Basso → Basso
|Capaccio Paestum
|+0,3
|2,1 → 2,1
|+1,4
|Basso → Medio
|Castel San Giorgio
|+0,3
|3,2 → 3
|+2,3
|Medio → Alto
|Cava de’ Tirreni
|+0,3
|3,1 → 2,8
|+2,0
|Medio → Medio
|Eboli
|+0,3
|2,1 → 1,9
|+1,4
|Basso → Medio
|Fisciano
|+0,2
|2,7 → 2,2
|+1,6
|Medio → Medio
|Giffoni Valle Piana
|+0,1
|2,4 → 1
|+1,0
|Basso → Basso
|Mercato San Severino
|+0,2
|2,9 → 2,4
|+1,7
|Medio → Medio
|Montecorvino Pugliano
|+0,2
|2,1 → 1,2
|+1,3
|Basso → Medio
|Montecorvino Rovella
|+0,2
|2,3 → 1
|+1,1
|Basso → Medio
|Nocera Inferiore
|+0,3
|3,3 → 3,1
|+2,4
|Medio → Alto
|Nocera Superiore
|+0,3
|3,3 → 3,1
|+2,4
|Medio → Alto
|Pagani
|+0,3
|3,4 → 3,2
|+2,4
|Medio → Alto
|Pellezzano
|+0,2
|3 → 2,4
|+1,6
|Medio → Medio
|Pontecagnano Faiano
|+0,3
|2,1 → 1,9
|+1,7
|Medio → Medio
|Sala Consilina
|+0,2
|3,6 → 3,6
|+1,7
|Basso → Medio
|Salerno
|+0,2
|2,3 → 1,8
|+1,7
|Medio → Medio
|San Valentino Torio
|+0,3
|3,7 → 3,5
|+2,5
|Alto → Alto
|Sarno
|+0,3
|3,5 → 3,3
|+2,3
|Medio → Alto
|Scafati
|+0,4
|4 → 4,3
|+3,1
|Alto → Alto
L’Agro nocerino-sarnese rappresenta l’area più esposta, concentrando tutti gli 8 comuni che si troveranno nella fascia di rischio alto. A città già in fascia alta come Angri, San Valentino Torio e Scafati, si aggiungeranno Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani e Sarno.
Nella Piana del Sele, centri come Battipaglia, Capaccio ed Eboli saliranno al livello medio, affiancandosi a Bellizzi e Pontecagnano. Nei Picentini, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella passeranno a rischio medio, mentre Giffoni Valle Piana e Campagna manterranno la classe di rischio bassa. Anche Agropoli e Sala Consilina vedranno un incremento del pericolo, passando da basso a medio.
La situazione a Salerno capoluogo
Nel capoluogo di provincia, la frequenza dei giorni con piogge intense diminuirà (da 2,3 a 1,8 giorni all’anno), ma l’intensità media subirà un incremento, passando da 8,0 a 8,2 mm. Parallelamente, il valore del picco massimo di precipitazione nelle 24 ore crescerà di 1,7 mm, arrivando a 27,2 mm.
Salerno manterrà una valutazione di rischio medio. Tuttavia, con il 23% del territorio comunale ufficialmente classificato a rischio frana e la presenza di Rilievi collinari che sovrastano il centro urbano, l’assenza di interventi strutturali e di manutenzione costante rischia di accentuare le criticità legate all’ostruzione dei canali e delle reti fognarie durante i fenomeni meteo più violenti.
Per arginare questi scenari, le strategie indicate dagli studiosi richiedono interventi immediati di cura del territorio, manutenzione del reticolo idrografico e un piano straordinario di adeguamento delle infrastrutture urbane.