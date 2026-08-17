Meno piogge ma più violente: la mappa del rischio clima nel salernitano

Il cambiamento climatico non riguarda solo un futuro lontano o teorie astratte, ma sta già ridefinendo la frequenza e la violenza delle precipitazioni nei nostri territori. Le proiezioni elaborate sulla base del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) del Ministero dell’Ambiente e recepite dalle schede del Por Campania tracciano un quadro chiaro per la provincia di Salerno verso il 2050: meno giornate di pioggia complessive, ma un aumento netto della violenza dei singoli eventi meteo.

Dal modello mediterraneo a quello tropicale: come cambiano le precipitazioni

L’atmosfera accumula sempre più calore, trasformando l’afa estiva in un serbatoio di energia pronta a scaricarsi sul territorio attraverso eventi brevi e devastanti. Gli esperti dividono la pioggia in tre categorie: la precipitazione leggera e prolungata (fondamentale per le falde e l’agricoltura), quella intensa e diffusa su ampie zone, e la pioggia concentrata, comunemente definita “bomba d’acqua”.

Le stime mostrano una riduzione media di circa 16 millimetri di pioggia totale annua per i comuni salernitani, segnando l’addio alle classiche piogge prolungate a favore di periodi di secca interrotti da rovesci estremi. Quando l’acqua cade con violenza su un suolo indurito dalla siccità, non riesce a penetrare nel terreno. Scorrendo in superficie, trascina con sé fango e detriti, travolgendo i corsi d’acqua e mandando in tilt le reti fognarie urbane.

Escalation del rischio: la mappa della vulnerabilità nel Salernitano

I modelli statistici proiettano una trasformazione significativa entro il 2050. Il livello di rischio legato alle piogge concentrate aumenterà in 12 dei 25 comuni analizzati. Secondo gli scenari regionali e ministeriali, la ripartizione del pericolo vedrà 8 comuni in fascia alta, 15 in fascia media e 2 in fascia bassa.

Comune Intensità media (aumento mm) Piogge intense (giorni/anno) Picco in 24 ore (aumento mm) Eventi concentrati (pericolo) Agropoli +0,4 2,3 → 2,7 +1,9 Basso → Medio Angri +0,3 4 → 3,9 +2,6 Alto → Alto Baronissi +0,2 2,9 → 2,3 +1,6 Medio → Medio Battipaglia +0,3 2,1 → 2,1 +1,6 Basso → Medio Bellizzi +0,3 2,1 → 2,1 +1,6 Medio → Medio Campagna +0,1 2,2 → 0,5 +1,3 Basso → Basso Capaccio Paestum +0,3 2,1 → 2,1 +1,4 Basso → Medio Castel San Giorgio +0,3 3,2 → 3 +2,3 Medio → Alto Cava de’ Tirreni +0,3 3,1 → 2,8 +2,0 Medio → Medio Eboli +0,3 2,1 → 1,9 +1,4 Basso → Medio Fisciano +0,2 2,7 → 2,2 +1,6 Medio → Medio Giffoni Valle Piana +0,1 2,4 → 1 +1,0 Basso → Basso Mercato San Severino +0,2 2,9 → 2,4 +1,7 Medio → Medio Montecorvino Pugliano +0,2 2,1 → 1,2 +1,3 Basso → Medio Montecorvino Rovella +0,2 2,3 → 1 +1,1 Basso → Medio Nocera Inferiore +0,3 3,3 → 3,1 +2,4 Medio → Alto Nocera Superiore +0,3 3,3 → 3,1 +2,4 Medio → Alto Pagani +0,3 3,4 → 3,2 +2,4 Medio → Alto Pellezzano +0,2 3 → 2,4 +1,6 Medio → Medio Pontecagnano Faiano +0,3 2,1 → 1,9 +1,7 Medio → Medio Sala Consilina +0,2 3,6 → 3,6 +1,7 Basso → Medio Salerno +0,2 2,3 → 1,8 +1,7 Medio → Medio San Valentino Torio +0,3 3,7 → 3,5 +2,5 Alto → Alto Sarno +0,3 3,5 → 3,3 +2,3 Medio → Alto Scafati +0,4 4 → 4,3 +3,1 Alto → Alto

L’Agro nocerino-sarnese rappresenta l’area più esposta, concentrando tutti gli 8 comuni che si troveranno nella fascia di rischio alto. A città già in fascia alta come Angri, San Valentino Torio e Scafati, si aggiungeranno Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani e Sarno.

Nella Piana del Sele, centri come Battipaglia, Capaccio ed Eboli saliranno al livello medio, affiancandosi a Bellizzi e Pontecagnano. Nei Picentini, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella passeranno a rischio medio, mentre Giffoni Valle Piana e Campagna manterranno la classe di rischio bassa. Anche Agropoli e Sala Consilina vedranno un incremento del pericolo, passando da basso a medio.

La situazione a Salerno capoluogo

Nel capoluogo di provincia, la frequenza dei giorni con piogge intense diminuirà (da 2,3 a 1,8 giorni all’anno), ma l’intensità media subirà un incremento, passando da 8,0 a 8,2 mm. Parallelamente, il valore del picco massimo di precipitazione nelle 24 ore crescerà di 1,7 mm, arrivando a 27,2 mm.

Salerno manterrà una valutazione di rischio medio. Tuttavia, con il 23% del territorio comunale ufficialmente classificato a rischio frana e la presenza di Rilievi collinari che sovrastano il centro urbano, l’assenza di interventi strutturali e di manutenzione costante rischia di accentuare le criticità legate all’ostruzione dei canali e delle reti fognarie durante i fenomeni meteo più violenti.

Per arginare questi scenari, le strategie indicate dagli studiosi richiedono interventi immediati di cura del territorio, manutenzione del reticolo idrografico e un piano straordinario di adeguamento delle infrastrutture urbane.