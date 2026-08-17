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Turismo, pienone a Salerno: 25 mila crocieristi a Ferragosto

Salerno fa il pieno di turisti a Ferragosto. Strutture occupate al 90% e boom di crocieristi: 25mila arrivi in una sola settimana al Molo Manfredi.

Di: Federica Inverso
Turismo, pienone a Salerno: 25 mila crocieristi a Ferragosto

Salerno fa il pieno di turisti e il porto conferma la sua crescita come hub crocieristico. È un Ferragosto da record per la città, con strade, ristoranti e attività del centro affollati e strutture ricettive che hanno registrato un’occupazione intorno al 90%.

A trainare i flussi sono i collegamenti aerei e marittimi, con le vie del mare che nel mese di agosto hanno fatto registrare fino a 5mila passeggeri al giorno.

Il boom del Molo Manfredi: 25mila crocieristi nella settimana di Ferragosto

A segnare un vero boom è soprattutto il traffico crocieristico. Proprio nella settimana di Ferragosto, il porto di Salerno accoglie circa 25mila crocieristi. Un numero destinato a crescere ancora: le proiezioni per l’intero mese di agosto parlano di circa 55mila presenze.

Nello specifico, proprio nel giorno di Ferragosto, ben due navi hanno attraccato al porto con circa 6mila visitatori che si sono riversati in città, scegliendo di scoprirne le bellezze o di dirigersi verso le meraviglie della provincia.

Impatto economico sul territorio: il 60% dei turisti esplora la città

C’è un dato che racconta ancora meglio l’impatto del traffico crocieristico su Salerno. Nei primi mesi del 2026, circa il 60% dei crocieristi sbarcati ha scelto di visitare autonomamente la città e il territorio, raggiungendo dal Molo Manfredi il centro storico, il lungomare e le principali destinazioni locali.

Si tratta di un flusso che non si ferma allo scalo marittimo, ma diventa un vero volano economico per le attività commerciali, guidando i visitatori nel cuore pulsante della città.

Il bilancio delle vacanze: Salerno si consolida come meta turistica

Il bilancio del ponte di Ferragosto è ampiamente positivo: Salerno continua a crescere come destinazione turistica strategica e il suo porto, spinto dai numeri record delle crociere, si conferma uno dei motori principali di questo sviluppo.

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