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Offerte in chiesa con il POS: a Vallo e Agropoli attivi i totem digitali

I totem elettronici per le offerte con carta arrivano nelle chiese di Vallo della Lucania e Agropoli: innovazione, trasparenza e tracciabilità

Di: Ernesto Rocco
Offerte in chiesa con il POS: a Vallo e Agropoli arrivano i totem digitali

Erano stati annunciati nelle scorse settimane. Ora nelle parrocchie della Diocesi di Vallo della Lucania arrivano i totem digitali per la raccolta delle offerte con carta di credito e bancomat. La novità tecnologica, avviata in via sperimentale presso il Santuario della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania e la Chiesa della Madonna delle Grazie ad Agropoli, consente ai fedeli di effettuare donazioni tracciabili sia per le attività parrocchiali che per il sostentamento del clero.

Transazioni digitali per le offerte parrocchiali

L’introduzione dei dispositivi interattivi affianca la tradizionale questua domenicale senza sostituirla, offrendo una modalità di sostegno rapida e adattata alle abitudini di pagamento contemporanee. Attraverso lo schermo touch screen dei totem, chi entra in chiesa può selezionare una cifra predefinita oppure digitare un importo personalizzato per completare l’operazione in pochi secondi tramite POS.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di modernizzazione promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che da diversi anni incentiva l’adozione di strumenti informatici per garantire continuità alle opere pastorali e caritative sul territorio.

Trasparenza e benefici fiscali per i donatori

Oltre a facilitare il gesto della donazione, l’uso dei sistemi elettronici garantisce una completa tracciabilità dei flussi finanziari destinati alle comunità locali. Le transazioni eseguite mediante moneta elettronica consentono ai contribuenti di accedere ai benefici delle deduzioni fiscali previste dalla legge per le erogazioni liberali a favore della Chiesa.

Per chi desidera contribuire a distanza o al di fuori delle strutture parrocchiali, resta inoltre attiva la piattaforma digitale nazionale gestita dal servizio Sovvenire, accessibile per le donazioni dirette ai sacerdoti e ai progetti della Chiesa italiana.

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