Fede e tradizione nel Cilento: Cannalonga celebra la Vergine Maria Assunta

La comunità di Cannalonga, uno dei borghi più suggestivi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha rinnovato la propria secolare devozione in occasione delle celebrazioni dedicate alla Beata Vergine Maria Assunta in Cielo.

I festeggiamenti, coordinati dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, hanno richiamato fedeli, visitatori e residenti attraverso un ricco calendario di appuntamenti che ha saputo fondere aspetti spirituali, identità culturale e momenti di aggregazione popolare.

Un legame profondo tra fede e territorio

La ricorrenza rappresenta un punto di riferimento centrale per la storia del borgo cilentano, radicata in una tradizione spirituale che si tramanda di generazione in generazione. Le celebrazioni liturgiche, culmine della festività, hanno visto la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza, confermando l’importanza delle radici religiose come elemento di coesione sociale e di conservazione della memoria storica locale.

Riti religiosi e festeggiamenti civili

Il programma stilato per l’evento ha proposto un perfetto equilibrio tra il raccoglimento spirituale e l’animazione del centro storico. Alle solenni funzioni e alla tradizionale processione per le vie del paese si sono affiancati spettacoli musicali dal vivo ed esperienze legate alla gastronomia tipica. L’iniziativa ha offerto un’importante vetrina per la promozione delle eccellenze enogastronomiche cilentane, trasformando la ricorrenza in un’occasione di attrattiva turistica e di valorizzazione del patrimonio immateriale del territorio.