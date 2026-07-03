Cilento

Catturato in Brasile latitante cilentano: deve scontare oltre 4 anni per reati sessuali

Un sessantenne cilentano, ricercato in ambito europeo per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale, è stato arrestato in Brasile grazie alla cooperazione internazionale

Redazione Infocilento
Carabinieri

Un sessantenne cilentano, ricercato in ambito europeo per sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale, è stato arrestato in Brasile grazie alla cooperazione internazionale.

Il 17 giugno scorso, il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia – I Sezione latitanti di Roma ha eseguito un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana nei confronti di un sessantenne cilentano. L’uomo è stato rintracciato in Brasile ed era già ricercato in ambito europeo perché indagato per i reati di sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale e violenza privata, commessi tra marzo e maggio del 2017 nella provincia di Salerno. L’operazione è nata dalle indagini del Reparto operativo – Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Salerno.

La fuga in Sudamerica e la cattura

L’uomo, condannato con sentenza passata in giudicato alla pena complessiva di 4 anni e 3 mesi di reclusione, si era volontariamente reso irreperibile all’esecuzione della misura, rifugiandosi in Brasile.

Successivamente, grazie a una mirata attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno, con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Ogliastro Cilento (da cui l’indagine ha avuto origine), il latitante è stato individuato e localizzato nel Paese sudamericano. Questo ha consentito l’attivazione delle procedure di cooperazione internazionale che hanno portato alla sua cattura.

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