Cronaca

Scontri a Salerno per i manifesti per Falvella: scatta l’indagine e scoppia il caso politico

Violenta rissa a Pastena tra militanti di CasaPound e della sinistra antagonista per i manifesti di Carlo Falvella. Indaga la Digos, mentre i consiglieri chiedono al sindaco di bloccare un evento al Comune

Federica Inverso
Rissa Casapound Salerno

Tensione a Salerno dopo la violenta rissa avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 luglio nei pressi del porticciolo di Pastena, dove si sono affrontati gruppi appartenenti a opposte aree politiche. Secondo le prime ricostruzioni, tre militanti di CasaPound stavano affiggendo manifesti dedicati a Carlo Falvella, il giovane militante del Fuan ucciso in città nel 1972, quando sarebbero stati raggiunti da un gruppo riconducibile all’area antagonista di sinistra. Ne è nato uno scontro sul quale sono ora in corso accertamenti.

Le indagini di Digos e carabinieri

Le indagini sono affidate alla Digos e ai carabinieri, che hanno acquisito e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti. CasaPound ha presentato denuncia, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e riscontri utili a chiarire responsabilità ed eventuali reati.

La ricostruzione di CasaPound

Intanto è arrivata la presa di posizione di CasaPound. In una nota il movimento sostiene che si sia trattato di un tentativo di agguato organizzato da militanti dell’estrema sinistra, che avrebbero agito in superiorità numerica e armati di martelli, mazze e pietre. Secondo la ricostruzione del movimento, i propri militanti avrebbero respinto l’attacco e gli aggressori si sarebbero allontanati all’arrivo delle forze dell’ordine.

La polemica in consiglio comunale

La vicenda è finita anche sul piano politico. Quattro consiglieri comunali, Franco Massimo Lanocita, Rino Avella, Claudio Russolillo e Giso Amendola, hanno inviato una lettera aperta al sindaco Vincenzo De Luca chiedendo di revocare la concessione del Salone dei Marmi di Palazzo di Città per la presentazione, prevista il 7 luglio, del libro “E me ne vanto. Storia di Carlo Falvella”, pubblicato da Altaforte Edizioni, casa editrice considerata vicina a CasaPound. Nella lettera i firmatari richiamano il valore simbolico del luogo e chiedono inoltre particolare vigilanza in occasione della commemorazione serale di Falvella in via Velia, affinché, scrivono, siano rispettate le norme vigenti in materia di apologia del fascismo.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.