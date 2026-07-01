Salerno, proclamato il nuovo consiglio comunale: al via il “De Luca quinquies”

È stato ufficialmente proclamato il nuovo consiglio comunale di Salerno. Questa mattina, presso il salone dei Marmi, la lettura del verbale da parte del presidente della commissione elettorale centrale.

Salerno è ora pronta per la prima riunione della nuova assise cittadina, in programma per il prossimo 16 luglio, che accompagnerà il sindaco Vincenzo De Luca per la quinta volta alla guida della città.

I numeri dell’assise: maggioranza e opposizione

Il nuovo assetto di Palazzo di Città vedrà una netta divisione tra le forze politiche:

21 consiglieri comunali di maggioranza

di maggioranza 11 consiglieri comunali di opposizione

Il leader dell’opposizione sarà l’ex candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi che promette un lavoro attento e puntuale per il bene della città e dei cittadini.

E spetterà a un’opposizione nuova (quasi) del tutto a fare da pungolo alla maggioranza che, invece, punta sulla continuità con tanti volti già noti. Ai giovani l’onore e l’onere di essere le new entry del gruppo