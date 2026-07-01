Gruppo Infante
Politica

Salerno, proclamato il nuovo consiglio comunale: al via il “De Luca quinquies”

Ufficializzato il nuovo consiglio comunale di Salerno: 21 consiglieri di maggioranza e 11 di opposizione. Al via il De Luca quinquies. Scopri la data della prima assise

Federica Inverso

È stato ufficialmente proclamato il nuovo consiglio comunale di Salerno. Questa mattina, presso il salone dei Marmi, la lettura del verbale da parte del presidente della commissione elettorale centrale.

Salerno è ora pronta per la prima riunione della nuova assise cittadina, in programma per il prossimo 16 luglio, che accompagnerà il sindaco Vincenzo De Luca per la quinta volta alla guida della città.

I numeri dell’assise: maggioranza e opposizione

Il nuovo assetto di Palazzo di Città vedrà una netta divisione tra le forze politiche:

  • 21 consiglieri comunali di maggioranza
  • 11 consiglieri comunali di opposizione

Il leader dell’opposizione sarà l’ex candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi che promette un lavoro attento e puntuale per il bene della città e dei cittadini.

E spetterà a un’opposizione nuova (quasi) del tutto a fare da pungolo alla maggioranza che, invece, punta sulla continuità con tanti volti già noti. Ai giovani l’onore e l’onere di essere le new entry del gruppo

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Infante
Rizzo gioielli
Centro Immobiliare Nunziata
Piano di Zona S8
Pegaso
Ricci Nutrizionista
Balnaea

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.