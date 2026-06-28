Salernitana: Faggiano stringe per Llano, pronto a partire il mercato dei granata

Dopo le ufficialità arrivate nei giorni scorsi delle conferme di Mister Cosmi in panchina e di Daniele Faggiano come Direttore Sportivo, in casa Salernitana s’inizia a parlare di mercato. L’obiettivo è regalare al tecnico granata una rosa rinforzata in vista della prossima stagione di Serie C, con qualche innesto che potrebbe arrivare già prima del ritiro di Cascia, in programma dal 14 al 31 luglio.

Manuel Llano è vicino: ecco il primo colpo per la difesa

In entrata il Ds Faggiano sta per mettere a segno il primo colpo estivo. Si tratta di Manuel Llano, difensore argentino classe 1999 pronto a una nuova esperienza in terra campana dopo l’annata positiva in quel di Caserta sotto la guida di Mister Coppitelli.

Nella scorsa stagione ha totalizzato ben 41 apparizioni tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff. A mettere in luce Llano non solo le ottime prestazioni nel reparto arretrato, ma anche il vizio del gol e il fiuto sotto porta: per l’ex Avellino, infatti, si contano 5 gol e 2 assist.

Obiettivi Caporale e Bouah: Faggiano punta al bersaglio grosso

Ma non solo: Faggiano ha messo gli occhi anche su Alessandro Caporale e Devid Eugene Bouah. Il primo è un difensore centrale del Cosenza, classe ’95. In carriera ha vestito anche le maglie di Nardò, Lecco (in Serie B) e Virtus Francavilla, squadra con la quale ha collezionato 171 presenze e 6 reti in cinque stagioni di Serie C. Con il Cosenza, invece, 65 partite tra B e C.

Per la corsia, invece, il nome caldo è quello di Bouah, classe 2001 cresciuto nella Roma, in forza alla Carrarese dove ha disputato 25 partite nell’ultima Serie B, con due gol all’attivo. Un obiettivo difficile, ma non impossibile per i granata.

Cessioni e scambi: l’intreccio Jimenez e i contratti in scadenza

Si preannuncia un’estate calda anche dal punto di vista delle uscite. Gyabuaa piace al Mantova, ma potrebbe anche essere usato come pedina di scambio per arrivare al trequartista Kaleb Jimenez, in forza al Catania.

Dopo gli addii di Cabianca, Ferraris e Brancolini — per gli ultimi due si proverà a trattare con Pescara ed Empoli per l’acquisto a titolo definitivo —, la Salernitana fa i conti anche con i contratti in scadenza di Donnarumma, Golemic e Inglese, tutti e tre vicini a lasciare Salerno.

Il nodo rientri e il punto sulle altre uscite dei granata

Tornano Lovato e Ghiglione, giocatori pesantissimi per l’ingaggio e che il club punta a trovare una sistemazione al più presto. In difesa, Arena e Berra non hanno convinto e potrebbero salutare per far posto a nuovi arrivi. In uscita anche Quirini e Di Vico, entrambi sotto gli occhi dell’Audace Cerignola.

Ritornerà dai pugliesi Iervolino, destinato però a una nuova avventura in prestito, così come Varone, che piace al Gubbio. Capomaggio e Carriero, poi, attendono di definire il proprio futuro. In attacco, la volontà del club sarebbe quella di trattenere Achik, ma il marocchino vuole guardarsi intorno. Molina, invece, è tentato da Trento e Ravenna.