Lotto a Eboli, festa a Corno d’Oro: centrata vincita da quasi 10 mila euro

Grande gioia e festeggiamenti a Eboli, precisamente nella frazione di Corno d’Oro, dove la fortuna ha deciso di fare tappa presso il noto Tabacchi Guerra. L’esercizio commerciale è diventato protagonista di una splendida vincita che ha regalato un sorriso a un fortunato cliente.

I numeri vincenti e il colpo sulla ruota di Palermo

Il dettaglio della vincita, riportato con orgoglio tramite un annuncio affisso all’interno del locale, indica che sono stati centrati i numeri sulla ruota di Palermo. Nello specifico, il fortunato vincitore ha portato a casa la cifra di 9.867,00 euro indovinando la combinazione 14, 77, 6.

L’entusiasmo della comunità locale per il bis della fortuna

Non è la prima volta che la zona si rende protagonista di episodi simili, ma vedere cifre così importanti vincere grazie al gioco del Lotto genera sempre un clima di grande entusiasmo tra i frequentatori abituali del Tabacchi Guerra. L’esercizio, punto di riferimento per la comunità, ha celebrato l’evento rendendolo pubblico.