Battipaglia, bambina di 9 anni colta da un malore per il caldo: ricoverata al Ruggi

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi nella zona di località Lago di Battipaglia, dove una bambina di 9 anni ha accusato un improvviso malore, con ogni probabilità provocato dalle elevate temperature che stanno interessando il territorio.

L’intervento dei soccorsi e il codice d’urgenza

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, che hanno contattato il 118 dopo aver notato le condizioni della piccola, colpita probabilmente da una forte febbre e da sintomi compatibili con un colpo di calore.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza della Vopi, i cui sanitari hanno prestato le prime cure, stabilizzando la bambina prima del trasferimento in codice d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il ricovero a Salerno

La giovane paziente è stata affidata ai medici del nosocomio salernitano, dove è stata sottoposta agli accertamenti clinici necessari e alle terapie del caso.