Attualità

Cilento, intesa tra otto comuni per valorizzare il patrimonio legato alla presenza francescana nel territorio

Nasce il "Cammino dei Conventi di San Francesco" nel Cilento. Otto Comuni, guidati da Moio della Civitella, firmano il protocollo per il turismo sostenibile.

Antonio Pagano

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha promosso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione e valorizzazione del “Cammino dei Conventi di San Francesco”, un itinerario culturale, religioso, storico e naturalistico che collega i principali conventi francescani presenti nel territorio cilentano.

Il legame storico tra San Francesco e il territorio cilentano

San Francesco, tra i Santi più amati d’Italia, nei suoi pellegrinaggi ha percorso, come da testimonianze storiche certe, il Cilento alimentando un culto che nel territorio è presente da secoli. Numerosi luoghi ne conservano memoria.

Oltre Moio, il Protocollo coinvolge i Comuni di Agropoli, Centola, Cuccaro Vetere, Gioi Cilento, Laurino, Lustra e Pisciotta, territori dove sono presenti i conventi a lui dedicati e costruiti dai frati aderenti alla sua regola.

Gli obiettivi del progetto: turismo lento, sostenibile e destagionalizzato

L’obiettivo del protocollo è quello di valorizzare il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico legato alla presenza francescana nel Cilento, favorendo forme di turismo lento, sostenibile e destagionalizzato.

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