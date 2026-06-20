Cilento

Eccellenze nel Cilento: John Elkann fa tappa alla Tenuta Vannulo

John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari, visita la celebre Tenuta Vannulo a Capaccio Paestum. I dettagli dell'incontro nel Cilento

Ernesto Rocco

Il Cilento si conferma una delle mete predilette per personalità di spicco del panorama industriale e finanziario internazionale. Nelle ultime ore, la rinomata Tenuta Vannulo, celebre eccellenza biologica situata a Capaccio Paestum, ha ospitato un visitatore d’eccezione: John Elkann, presidente di Stellantis, Juventus e Ferrari.

Una visita all’insegna delle eccellenze locali

L’imprenditore ha trascorso del tempo all’interno della nota azienda agricola. Durante la sua permanenza, Elkann si è intrattenuto cordialmente con i presenti, confermando il forte richiamo attrattivo che il territorio salernitano esercita sui grandi nomi dell’imprenditoria globale.

Il commento sui social

L’incontro non è passato inosservato, suscitando immediato entusiasmo tra i presenti e sui canali social. Tra le testimonianze dirette della giornata, Francesco Rega ha condiviso lo scatto dell’incontro commentando: “Incontri piacevoli alla tenuta Vannulo. John Elkann, presidente Stellantis, Juventus, Ferrari ecc.” La presenza del numero uno di Exor testimonia ancora una volta come il connubio tra valorizzazione del territorio, artigianalità e innovazione rappresenti un binomio vincente capace di attrarre l’attenzione dei vertici industriali del Paese.

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