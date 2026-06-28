Attualità

Vallo della Lucania: mancano gli infermieri, chiude Oncologia

Nuova tegola per l'ospedale "San Luca". I pazienti trasferiti in altri reparti, ma resta attivo il Day Hospital per le terapie

Chiara Esposito
Ospedale Vallo

L’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, perde un altro pezzo del puzzle: il reparto di Oncologia sospende le attività di degenza ordinaria a causa dell’assenza del personale dedicato. In poche parole, manca il personale infermieristico e non è possibile offrire assistenza h24 nelle cure. Così, la Direzione Sanitaria, ha disposto il trasferimento dei malati oncologici negli altri reparti dell’Ospedale.

Stop alla degenza ordinaria: pazienti trasferiti in altri reparti

Di certo una misura tampone, ma che mette in luce una situazione complessa e più volte portata alle cronache non solo dai sindacati, ma anche dalla stessa responsabile dell’UOSD di Oncologia Laura Pesce nelle missive indirizzate alla Direzione Sanitaria del San Luca e alla responsabile del comparto.

Resta attivo il Day Hospital per le terapie

Ovviamente, anche se in reparti diversi, i medici sono sempre quelli dell’Unità operativa di Oncologia e resta funzionante ed attivo il Day Hospital per assicurare le terapie oncologiche.

Una situazione preoccupante che riaccende, per l’ennesima volta, i riflettori sullo “stato di salute” degli Ospedali del Cilento. A pagarne le conseguenze, i cittadini.

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