Vallo della Lucania: mancano gli infermieri, chiude Oncologia

L’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, perde un altro pezzo del puzzle: il reparto di Oncologia sospende le attività di degenza ordinaria a causa dell’assenza del personale dedicato. In poche parole, manca il personale infermieristico e non è possibile offrire assistenza h24 nelle cure. Così, la Direzione Sanitaria, ha disposto il trasferimento dei malati oncologici negli altri reparti dell’Ospedale.

Stop alla degenza ordinaria: pazienti trasferiti in altri reparti

Di certo una misura tampone, ma che mette in luce una situazione complessa e più volte portata alle cronache non solo dai sindacati, ma anche dalla stessa responsabile dell’UOSD di Oncologia Laura Pesce nelle missive indirizzate alla Direzione Sanitaria del San Luca e alla responsabile del comparto.

Resta attivo il Day Hospital per le terapie

Ovviamente, anche se in reparti diversi, i medici sono sempre quelli dell’Unità operativa di Oncologia e resta funzionante ed attivo il Day Hospital per assicurare le terapie oncologiche.

Una situazione preoccupante che riaccende, per l’ennesima volta, i riflettori sullo “stato di salute” degli Ospedali del Cilento. A pagarne le conseguenze, i cittadini.