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Lorenzo Fragola a Monte San Giacomo per il Summertime Estate 2026

Il cantautore Lorenzo Fragola si esibirà gratuitamente a Monte San Giacomo il 27 luglio 2026. Tutte le informazioni utili e i dettagli logistici dell'evento

Redazione Infocilento

L’estate nel territorio del Cilento e del Vallo di Diano si arricchisce di un appuntamento musicale di grande rilievo. Il cantautore catanese Lorenzo Fragola si esibirà in concerto a Monte San Giacomo il prossimo 27 luglio 2026. L’evento rappresenta il momento centrale del cartellone di manifestazioni denominato “Summertime Estate 2026”, confermando il comune salernitano come uno dei punti di riferimento per l’intrattenimento estivo della provincia.

L’artista, noto al grande pubblico dopo il trionfo alla trasmissione televisiva X Factor e le successive partecipazioni al Festival di Sanremo, proporrà i brani più celebri del suo repertorio pop. La manifestazione si svolgerà nella cornice di Piazza Sandro Pertini, uno spazio pronto ad accogliere i residenti e i numerosi turisti che in questo periodo dell’anno scelgono la provincia di Salerno per le proprie vacanze. L’iniziativa coniuga l’offerta d’intrattenimento con la valorizzazione del patrimonio storico e gastronomico locale.

Dettagli logistici e orari dell’evento gratuito

Per facilitare la partecipazione del pubblico, gli organizzatori hanno definito i dettagli logistici della serata. Il concerto si terrà lunedì 27 luglio 2026 in Piazza Sandro Pertini, situata nel centro di Monte San Giacomo. L’inizio degli spettacoli serali è previsto per le ore 21:30, ma è consigliabile raggiungere la piazza in anticipo per poter usufruire delle postazioni migliori.

L’accesso all’area del concerto è gratuito, salvo diverse specifiche successive da parte del comitato organizzatore locale. Per chi intende raggiungere la località in automobile, il percorso principale prevede l’utilizzo dell’autostrada A2 del Mediterraneo fino all’uscita di Sala Consilina, per poi immettersi sulla Strada Provinciale seguendo le indicazioni verso il centro storico del comune.

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