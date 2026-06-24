Cilento

Omignano: motociclista perde il controllo del mezzo e cade su un tombino semi aperto

Un ventenne del posto ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, cadendo rovinosamente sull’asfalto

Chiara Esposito

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio ad Omignano Capoluogo. Stando alle prime ricostruzioni, un ventenne del posto ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’impatto con il tombino e i soccorsi

La ruota del motociclo pare abbia urtato contro un tombino semi aperto presente al centro della piazza. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo, trasferito all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Rilievi delle forze dell’ordine

Intanto i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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