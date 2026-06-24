Assunzioni a Battipaglia, Forza Italia chiede una commissione di controllo sul piano del personale

Forza Italia accende i riflettori sulle procedure assunzionali avviate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cecilia Francese e chiede l’istituzione urgente di una Commissione consiliare di controllo e garanzia per verificare la regolarità delle procedure di reclutamento del personale avviate negli ultimi mesi del mandato amministrativo.

La richiesta è contenuta in una nota indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, ai capigruppo consiliari e agli organi di stampa, firmata dal segretario cittadino di Forza Italia, l’avvocato Carmine Galdi.

I dettagli del piano di reclutamento

Secondo il rappresentante azzurro, l’amministrazione starebbe imprimendo una forte accelerazione alle procedure di assunzione in vista della naturale scadenza del mandato elettorale, prevista per ottobre 2026. Nel documento si evidenzia come, dopo dieci anni di governo cittadino, l’esecutivo abbia approvato il PIAO 2026-2028 e dato seguito a diverse procedure attuative, tra cui interpelli ASMEL, stabilizzazioni e mobilità, che porterebbero all’immissione in ruolo complessiva di 52 unità di personale.

Pur riconoscendo la legittimità formale degli atti sotto il profilo tecnico-amministrativo, Forza Italia contesta l’opportunità politica di una manovra di tale portata a pochi mesi dalla conclusione del mandato. Nella nota si parla infatti di una presunta violazione dei principi di correttezza istituzionale, trasparenza e parità di condizioni tra le forze politiche, sostenendo che una fase di fine mandato dovrebbe essere caratterizzata da prudenza e ordinaria amministrazione.

Le richieste del partito all’amministrazione

Due le richieste avanzate dal partito. La prima riguarda l’istituzione immediata di una Commissione consiliare di controllo e garanzia, da affidare, come previsto dalla normativa, alla presidenza delle opposizioni, con il compito di verificare criteri di selezione, regolarità delle procedure e copertura finanziaria delle assunzioni programmate.

La seconda richiesta concerne la sospensione in autotutela dei bandi ritenuti non indifferibili fino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale, con l’obiettivo dichiarato di garantire la massima trasparenza ed evitare possibili strumentalizzazioni in vista della prossima tornata elettorale.

Vigilanza e possibili ricorsi agli organi competenti

Forza Italia annuncia inoltre una vigilanza costante sulla vicenda, sia sul piano consiliare che extra-consiliare, riservandosi la possibilità di trasmettere la documentazione agli organi competenti per i controlli del caso, tra cui la Prefettura di Salerno e l’Ispettorato per la Funzione Pubblica.

La questione delle assunzioni si inserisce così nel dibattito politico cittadino, destinato con ogni probabilità a caratterizzare i prossimi mesi che accompagneranno Battipaglia verso le elezioni amministrative del 2026.