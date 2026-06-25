Nuova segreteria PD a Salerno: il Cilento protagonista con tre deleghe strategiche

Il Partito Democratico della provincia di Salerno ha definito ufficialmente la sua nuova struttura organizzativa. Il segretario provinciale Giovanni Coscia ha nominato i componenti della segreteria, presentando una squadra di 17 membri profondamente radicati nella militanza locale. L’obiettivo dichiarato di questa riorganizzazione è rimettere al centro della programmazione politica e amministrativa i singoli territori e l’attività dei circoli locali.

La composizione della squadra mira a garantire una rappresentanza diffusa, capace di rispondere alle esigenze delle diverse aree della provincia attraverso un coordinamento più strutturato e vicino alle comunità locali.

La centralità del Cilento e le deleghe strategiche

All’interno della nuova segreteria provinciale emerge un segnale chiaro per la valorizzazione del comprensorio a sud di Salerno. Sono tre i rappresentanti del territorio cilentano scelti per ricoprire ruoli esecutivi e gestire deleghe fondamentali per l’economia e lo sviluppo dell’area.

Carmelo Stanziola, già sindaco di Centola e vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha ricevuto la delega al Turismo e promozione territoriale, un settore nevralgico per l’intera economia della costa e delle aree interne. A Marco Sansone, esponente politico di Vallo della Lucania, è stata affidata la guida delle Politiche Europee, un ambito decisivo per l’intercettazione di fondi e investimenti. Infine, Alfonsina Savo, proveniente da Agropoli, gestirà la delega alla Risorsa mare, tematica centrale per la tutela e lo sviluppo del comparto marittimo e costiero cilentano.

Sviluppo del territorio e assunzione di responsabilità

La scelta di inserire figure di riferimento del Cilento risponde alla necessità di affrontare in modo capillare le problematiche e le opportunità delle aree costiere e interne. Le aree di intervento spazieranno dalla promozione turistica alla transizione ecologica, fino alla gestione dei canali di finanziamento comunitari e al sostegno dell’economia marina.

Il segretario Giovanni Coscia ha voluto sottolineare la natura di questo provvedimento, spiegando che la composizione del nuovo organismo non risponde a criteri puramente di facciata, ma richiede un impegno concreto da parte di tutti i componenti.

Le parole del segretario provinciale Giovanni Coscia

Il leader provinciale del partito ha voluto rimarcare la visione che ha guidato la nascita di questa nuova squadra dirigenziale, definendo l’organismo esecutivo come una struttura «unitario, plurale e inclusivo».

In merito al coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle diverse aree della provincia, a partire da quella cilentana, Coscia ha chiarito che non si tratta di un semplice riconoscimento formale, definendo la nomina dei componenti della segreteria come una vera e propria «assunzione di responsabilità» nei confronti delle comunità amministrate.