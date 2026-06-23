La Serie C sbarca ad Agropoli: ufficiale il “Guariglia” alla Scafatese. Al via i primi lavori

La Serie C è pronta a sbarcare nella città di Agropoli. La Scafatese del patron Romano ha scelto lo stadio “Guariglia” di Agropoli per disputare le proprie gare casalinghe della prossima stagione sportiva della Lega Pro – Serie C 2026/27, vista l’impossibilità di utilizzare lo stadio “Giovanni Vitiello” di Scafati per carenza dei criteri infrastrutturali.

C’è il via libera del Comune: i dettagli della convenzione

L’ufficialità arriva anche dal Comune di Agropoli: l’Ente guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha infatti concesso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 21/05/2026, alla F.C. Scafatese la disponibilità dell’impianto sportivo comunale “Stadio Guariglia”.

La concessione è subordinata alla realizzazione di alcuni lavori da farsi a carico totale della stessa società canarina, che consistono nell’adeguamento dell’impianto di illuminazione e nel rifacimento, con manutenzione straordinaria e ordinaria, del manto erboso. Opere già iniziate in questi giorni.

Una stagione da record e lo Scudetto Dilettanti

I canarini sono reduci da un’annata straordinaria nella quale hanno conquistato la promozione in C (dopo 16 anni di assenza) con ben sei giornate di anticipo nella regular season, a cui si è aggiunto lo scudetto di Serie D 2025/2026 assegnato grazie alla vittoria in finale contro il Vado. Il club punta in grande anche in vista del prossimo campionato dei professionisti.

Il mercato: si riparte dai pilastri della promozione

Per quanto riguarda la rosa che si sta allestendo, le prime mosse vanno nel segno della continuità. Dopo i prolungamenti già ufficializzati nei giorni scorsi dell’allenatore Giovanni Ferraro, del DS Pietro Fusco e del capitano Errico Altobello, il club campano ha chiuso alti rinnovi importanti: si tratta di Emilio Volpicelli, Domenico Maggio, Roberto Convitto, Alberto Acquadro, Marco Baldan e Alessio Esposito, tra i grandi protagonisti dell’ultima cavalcata trionfale verso la Serie C.

