Piana del Sele

Battipaglia, maggioranza in affanno: salta il consiglio comunale

Nuova fumata nera a Battipaglia: la maggioranza di Cecilia Francese perde pezzi e salta la prima convocazione del Consiglio. Minoranza all'attacco, spettro scioglimento

Antonio Elia

Prosegue il momento difficile per la maggioranza guidata dalla sindaca Cecilia Francese, che da circa due anni non riesce più a celebrare un Consiglio comunale in prima convocazione a causa della mancanza del numero legale.

Anche ieri sera l’assise non ha potuto prendere il via per l’assenza di alcuni consiglieri. All’appello sono risultati presenti soltanto 9 consiglieri di maggioranza sui 13 che avrebbero dovuto garantire la tenuta numerica dell’esecutivo.

I consiglieri assenti e l’attacco dell’opposizione

Dando uno sguardo ai banchi della coalizione di governo, sono risultati assenti:

  • Gabriella Nicastro
  • Dario Toriello
  • Pier Paolo Greco
  • Vincenzo Clemente (assente giustificato)

Il consigliere Anzalone ha preso la parola a nome della minoranza, attaccando duramente la sindaca e la sua amministrazione. Il consigliere ha denunciato quello che ha definito un:

“fallimento politico e amministrativo, evidenziando l’incapacità della maggioranza di garantire persino l’apertura dei lavori del Consiglio comunale a causa della persistente crisi numerica e politica”.

Aula vuota e rinvio in seconda convocazione

Anzalone ha quindi invitato il presidente del Consiglio comunale, Cappelli, a procedere con la verifica del numero legale. Contestualmente, i consiglieri di opposizione hanno lasciato i propri banchi, determinando di fatto l’impossibilità di proseguire la seduta.

A quel punto, al presidente Cappelli non è rimasto che prendere atto della mancanza del numero legale e rinviare la riunione in seconda convocazione, fissata per domani, 26 giugno 2026.

Scenario politico: l’ombra dello scioglimento anticipato

L’episodio riaccende i riflettori sulla fragilità della maggioranza che sostiene l’amministrazione Francese. Con un equilibrio estremamente precario di 13 consiglieri contro 12, ogni assenza rischia di compromettere l’attività istituzionale.

Da tempo, infatti, all’interno della coalizione si registrano malumori e prese di distanza che, secondo gli osservatori politici locali, potrebbero trasformarsi in una vera e propria crisi amministrativa. Si potrebbe infatti aprire la strada allo scioglimento anticipato del mandato sindacale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.