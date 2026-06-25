Il Gruppo Infante premiato da Multicedi: ad Ugento il riconoscimento come eccellenza nello sviluppo territoriale

“Ci sono giornate che lasciano il segno, e oggi è una di quelle”. Con queste parole Carmelo Infante, patron del gruppo che gestisce diversi store Decò nel Cilento e nella Piana del Sele, ha commentato l’importante riconoscimento ricevuto questa settimana nella splendida cornice di Ugento, in Puglia. Il Gruppo Infante è stato infatti premiato da Multicedi come eccellenza nella crescita e nello sviluppo territoriale.

Un premio che, come sottolinea lo stesso imprenditore, va ben oltre i semplici dati economici: “Per noi ha un valore immenso. È un premio che non parla solo di numeri, ma di sacrifici, di sogni e di tanto amore”.

La motivazione del premio a Multicedi

Il testo della targa consegnata al gruppo salernitano riassume chiaramente i motivi del successo impresso sul territorio:

Eccellenza nella crescita e sviluppo territoriale Per la visione, la competenza e la qualità dello sviluppo realizzato, che hanno favorito la crescita e il radicamento dell’insegna Decò, trasformandola in un punto di riferimento nei territori presidiati.

Innovazione, botteghe d’un tempo e il progetto Zucchero&Cannella

Il successo del Gruppo Infante si fonda sulla capacità di unire la grande distribuzione alla cura del dettaglio tipica dell’artigianato locale. I punti vendita si sono distinti per la qualità dei reparti speciali, in particolare la pasticceria e la panetteria, gestiti con la dedizione delle botteghe di una volta per offrire freschezza e autenticità.

Un passaggio fondamentale della crescita aziendale è legato al progetto di ristorazione Zucchero&Cannella, nato in abbinamento agli store Decò per merito di Stella Limongelli. A lei Carmelo Infante ha rivolto un ringraziamento speciale e profondamente sentito: “Non è solo un reparto, è lo specchio della sua anima, della sua sensibilità e della sua passione. Oggi questo traguardo è anche e soprattutto tuo”.

Il ringraziamento commosso ai collaboratori

Nello stringere tra le mani il premio, Infante ha voluto condividere il merito con tutta la squadra, evidenziando che dietro questo traguardo non c’è una sola persona ma un intero collettivo.

Il ringraziamento più grande, commosso e sincero è stato così dedicato a tutti i dipendenti del gruppo: “Non faccio nomi, perché siete tantissimi e la lista sarebbe infinita, ma voglio che ognuno di voi si senta chiamato per nome in questo momento. Siete voi che ogni singolo giorno, con una passione travolgente, con lealtà, serietà e una dedizione commovente, mettete un mattoncino per far crescere questa azienda. Questo premio non è nostro. È vostro. È di tutti noi che non smettiamo mai di crederci. Grazie di cuore a tutti”.

Il plauso dell’editore Domenico Cerruti e della redazione di InfoCilento

Al coro di felicitazioni per questo straordinario traguardo si uniscono l’editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, e tutta la squadra della redazione.