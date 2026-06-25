Serre piange la scomparsa di Liberato Mazzella, un dolore immenso per la comunità: aveva solo 21 anni

Profondo dolore a Serre per la scomparsa di Liberato Mazzella, il giovane concittadino venuto a mancare all’età di soli 21 anni dopo aver affrontato, con grande forza e dignità, una dura malattia.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia del giovane.

Il messaggio di vicinanza dell’amministrazione comunale

Ad esprimere cordoglio anche l’Amministrazione Comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla:

«L’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza, profondamente addolorati per la prematura scomparsa del giovane concittadino Liberato Mazzella, esprimono il più sincero cordoglio ai familiari», si legge nel messaggio diffuso dall’ente.

Liberato lascia i genitori, Felice ed Enza Rufolo, la sorella Anna, il fratello Loris, i nonni, gli zii e tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e volergli bene.