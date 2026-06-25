Alburni

Serre piange la scomparsa di Liberato Mazzella, un dolore immenso per la comunità: aveva solo 21 anni

La comunità di Serre si stringe attorno alla famiglia Mazzella per la prematura scomparsa di Liberato, venuto a mancare a soli 21 anni dopo una grave malattia. Il messaggio di cordoglio del sindaco e dell'amministrazione

Alessandra Pazzanese

Profondo dolore a Serre per la scomparsa di Liberato Mazzella, il giovane concittadino venuto a mancare all’età di soli 21 anni dopo aver affrontato, con grande forza e dignità, una dura malattia.

La notizia della sua morte ha scosso l’intera comunità, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia del giovane.

Il messaggio di vicinanza dell’amministrazione comunale

Ad esprimere cordoglio anche l’Amministrazione Comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla:

«L’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza, profondamente addolorati per la prematura scomparsa del giovane concittadino Liberato Mazzella, esprimono il più sincero cordoglio ai familiari», si legge nel messaggio diffuso dall’ente.

Liberato lascia i genitori, Felice ed Enza Rufolo, la sorella Anna, il fratello Loris, i nonni, gli zii e tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e volergli bene.

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