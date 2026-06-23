Politica

Sicurezza a Salerno, De Luca presenta il NOS: “pugno duro contro i delinquenti”

Nasce il reparto speciale della Polizia Municipale contro microcriminalità, abusivismo e parcheggiatori abusivi. Il piano del sindaco Vincenzo De Luca

Federica Inverso

“Aiuteremo la povera gente, ma saremo intransigenti contro i delinquenti”. È il messaggio lanciato dal sindaco Vincenzo De Luca nel corso dell’incontro dedicato alla sicurezza urbana, durante il quale è stato presentato il nuovo Nucleo Operativo Sicurezza della Polizia Municipale.

Si tratta di un reparto speciale che nasce con l’obiettivo di contrastare microcriminalità, abusivismo e degrado, ma che rappresenta anche la risposta dell’amministrazione alle principali emergenze segnalate dai cittadini.

Gli obiettivi del piano: dai parcheggiatori abusivi ai rifiuti

Dal fenomeno dei parcheggiatori abusivi all’abbandono dei rifiuti, passando per i rovistatori nei cassonetti, le occupazioni abusive e il rispetto delle regole negli esercizi commerciali, il confronto di questa mattina è servito a tracciare una strategia più ampia per il controllo del territorio.

Il nuovo Nucleo Operativo Sicurezza sarà composto da circa venti unità tra ufficiali e agenti, dotato di mezzi dedicati e impegnato soprattutto nelle fasce pomeridiane e serali.

Tra le priorità indicate dal sindaco c’è il contrasto ai parcheggiatori abusivi, definiti veri e propri estorsori che arrivano a chiedere fino a cinque euro agli automobilisti, in particolare alle donne.

Le zone calde e la mail per i cittadini

I controlli interesseranno il Lungomare Trieste, il centro storico e le altre aree più sensibili della città, con verifiche anche sulle condizioni igienico-sanitarie dei locali, sui livelli di rumorosità e sulle occupazioni abusive di suolo pubblico.

Per favorire il coinvolgimento della cittadinanza, è stata inoltre attivata una mail dedicata alle segnalazioni dei cittadini. “Pugno duro contro i delinquenti”, ha infine assicurato De Luca.

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