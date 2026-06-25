Cronaca

Sospensione della licenza a Bellizzi: chiuso un circolo privato per venti giorni

I carabinieri notificano il provvedimento del questore di Salerno: licenza sospesa per venti giorni a un circolo privato di Bellizzi. Ecco tutti i dettagli.

Redazione Infocilento
Circolo Bellizzi

I Carabinieri della Stazione di Bellizzi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno notificato al gestore di un circolo privato il provvedimento emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il provvedimento, adottato su richiesta del medesimo Comando, ha disposto la sospensione della licenza di esercizio per la durata di venti giorni.

I motivi della chiusura

Il provvedimento trae origine da specifiche attività di verifica e controllo effettuate nel tempo dai Carabinieri, anche in considerazione della frequentazione dell’esercizio da parte di soggetti con precedenti di polizia e dediti al disturbo della quiete pubblica.

La tutela dell’ordine pubblico

Pertanto, su proposta di sospensione della licenza dell’attività commerciale avanzata dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, e ritenute le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso il provvedimento con il quale dispone la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per la durata di venti giorni.

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