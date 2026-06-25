Polizia di Stato, tre promozioni ai vertici della Questura di Salerno: i nomi dei nuovi dirigenti

Il Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 24 giugno 2026, ha promosso alla qualifica superiore, con decorrenza 1° luglio 2026, tre funzionari della Questura di Salerno.

Nello specifico, i provvedimenti riguardano il primo dirigente dott.ssa Anna Filomena Palmisano, vicario del Questore, promossa a dirigente superiore; il vice questore dott. Giuseppe Fedele, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, promosso a primo dirigente; il direttore tecnico superiore ing. Alfonso Ravallese, dirigente dell’Ufficio tecnico logistico provinciale, promosso a dirigente tecnico ingegnere.

Il questore Conticchio, orgoglioso del lavoro di squadra, ha accolto con viva soddisfazione la notizia, che premia l’elevato profilo professionale, la costante dedizione al servizio e i risultati conseguiti dai tre dirigenti. Alla dott.ssa Palmisano, al dott. Fedele e all’ing. Ravallese vanno gli auguri e il ringraziamento di tutto il personale della Questura di Salerno.