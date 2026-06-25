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Polizia di Stato, tre promozioni ai vertici della Questura di Salerno: i nomi dei nuovi dirigenti

Il Consiglio di amministrazione della Polizia di Stato ha promosso tre funzionari della Questura di Salerno. Ecco chi sono e i dettagli della decisione

Redazione Infocilento
Funzionari Questura Salerno

Il Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 24 giugno 2026, ha promosso alla qualifica superiore, con decorrenza 1° luglio 2026, tre funzionari della Questura di Salerno.

Nello specifico, i provvedimenti riguardano il primo dirigente dott.ssa Anna Filomena Palmisano, vicario del Questore, promossa a dirigente superiore; il vice questore dott. Giuseppe Fedele, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, promosso a primo dirigente; il direttore tecnico superiore ing. Alfonso Ravallese, dirigente dell’Ufficio tecnico logistico provinciale, promosso a dirigente tecnico ingegnere.

Il commento del questore Conticchio e i ringraziamenti

Il questore Conticchio, orgoglioso del lavoro di squadra, ha accolto con viva soddisfazione la notizia, che premia l’elevato profilo professionale, la costante dedizione al servizio e i risultati conseguiti dai tre dirigenti. Alla dott.ssa Palmisano, al dott. Fedele e all’ing. Ravallese vanno gli auguri e il ringraziamento di tutto il personale della Questura di Salerno.

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