Curiosità

Eboli in festa per i 100 anni di “zio Mike”: una vita simbolo di accoglienza e comunità

Grande festa a Eboli per il centenario di Michele Maglio, noto come zio Mike. Il sindaco Mario Conte ha conferito un riconoscimento ufficiale al pilastro della comunità

Redazione Infocilento
Zio Mike Eboli

Un secolo di vita vissuto al servizio della propria comunità, tra il profumo del caffè e il calore di relazioni umane autentiche che hanno attraversato le generazioni. La città di Eboli festeggia un traguardo straordinario per uno dei suoi cittadini più stimati: Michele Maglio, storicamente conosciuto da tutti come “zio Mike”, ha spento ieri ben 100 candeline, circondato dall’affetto sincero di un’intera popolazione che vede in lui un vero e proprio pilastro della storia locale.

Un secolo di accoglienza e tradizione nel cuore di Eboli

Per decenni, l’attività commerciale di “zio Mike” non è stata semplicemente un esercizio pubblico, ma un punto di riferimento insostituibile per il tessuto sociale ebolitano. Nel suo bar, generazioni di residenti e visitatori hanno trovato molto più di un servizio: a caratterizzare la figura di Michele Maglio sono state sempre l’estrema educazione, la gentilezza d’animo e una naturale propensione all’accoglienza. Qualità rare che hanno trasformato il suo locale in un luogo di aggregazione sano, un crocevia di storie e un simbolo di ospitalità per l’intera cittadinanza.

Il riconoscimento ufficiale dell’amministrazione comunale

Un traguardo così significativo non poteva passare inosservato agli occhi delle istituzioni locali. Per onorare i cento anni di vita e la retta condotta morale e professionale di un cittadino così esemplare, il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha voluto tributargli un omaggio formale. A nome dell’intera amministrazione e della comunità ebolitana, il primo cittadino ha conferito a Michele Maglio un riconoscimento ufficiale, a testimonianza della gratitudine collettiva per una vita spesa a nobilitare il territorio attraverso il lavoro quotidiano e il rispetto per il prossimo.

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