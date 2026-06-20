Eboli in festa per i 100 anni di “zio Mike”: una vita simbolo di accoglienza e comunità

Un secolo di vita vissuto al servizio della propria comunità, tra il profumo del caffè e il calore di relazioni umane autentiche che hanno attraversato le generazioni. La città di Eboli festeggia un traguardo straordinario per uno dei suoi cittadini più stimati: Michele Maglio, storicamente conosciuto da tutti come “zio Mike”, ha spento ieri ben 100 candeline, circondato dall’affetto sincero di un’intera popolazione che vede in lui un vero e proprio pilastro della storia locale.

Un secolo di accoglienza e tradizione nel cuore di Eboli

Per decenni, l’attività commerciale di “zio Mike” non è stata semplicemente un esercizio pubblico, ma un punto di riferimento insostituibile per il tessuto sociale ebolitano. Nel suo bar, generazioni di residenti e visitatori hanno trovato molto più di un servizio: a caratterizzare la figura di Michele Maglio sono state sempre l’estrema educazione, la gentilezza d’animo e una naturale propensione all’accoglienza. Qualità rare che hanno trasformato il suo locale in un luogo di aggregazione sano, un crocevia di storie e un simbolo di ospitalità per l’intera cittadinanza.

Il riconoscimento ufficiale dell’amministrazione comunale

Un traguardo così significativo non poteva passare inosservato agli occhi delle istituzioni locali. Per onorare i cento anni di vita e la retta condotta morale e professionale di un cittadino così esemplare, il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha voluto tributargli un omaggio formale. A nome dell’intera amministrazione e della comunità ebolitana, il primo cittadino ha conferito a Michele Maglio un riconoscimento ufficiale, a testimonianza della gratitudine collettiva per una vita spesa a nobilitare il territorio attraverso il lavoro quotidiano e il rispetto per il prossimo.