Il futuro del calcio giovanile: la U.S. Poseidon 1958 si lega al Bologna FC e lancia la stagione 2026/2027

La U.S. Poseidon 1958 presenta il progetto per la stagione sportiva 2026/2027, che vedrà il settore giovanile come assoluta priorità della società.

Il legame con il Bologna e la sinergia locale

Punto di forza di questo nuovo percorso sarà la prestigiosa affiliazione al progetto BFC Academy del Bologna FC 1909, realtà di Serie A che offrirà ai ragazzi del territorio importanti opportunità di crescita attraverso formazione tecnica qualificata, allenamenti dedicati, partecipazione a eventi e tornei ufficiali, visite al centro tecnico rossoblù ed esperienze allo stadio durante le gare di Serie A.

La società annuncia inoltre una significativa partnership con la Scuola Calcio Vincenzo Margiotta, che entrerà a far parte di un percorso condiviso volto a valorizzare i giovani atleti fin dall’attività di base, accompagnandoli fino all’ingresso nelle categorie agonistiche della U.S. Poseidon 1958.

Nuovi ingressi nell’organigramma societario

Importanti novità anche a livello organizzativo. Ad affiancare il Presidente Antonio Mondelli, il Direttore Generale Dario Petraglia e la dirigente Chiara Mondelli entreranno nell’organigramma societario Giovanni Marandino, Angelo Di Giovanni e Ciro Ferrara, figure importanti che contribuiranno alla crescita del progetto.

Le nuove professionalità andranno ad integrarsi con il prezioso lavoro svolto negli anni dagli attuali dirigenti, collaboratori e volontari della società, il cui impegno quotidiano rappresenta una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sportivi ed educativi della U.S. Poseidon 1958.

Lo staff tecnico per la crescita dei talenti

Sul fronte tecnico, la società ufficializza Francesco Pecora nel ruolo di Direttore Técnico del settore giovanile, Mario Calamusa come Preparatore dei Portieri del settore giovanile e Mimmo Marino come tecnico del settore agonistico.

Il nuovo assetto tecnico lavorerà in piena sinergia con gli allenatori e i collaboratori già presenti all’interno della società, valorizzando le competenze e l’esperienza maturate sul campo, con l’obiettivo di garantire ai giovani atleti un percorso formativo sempre più qualificato.

Al via le iniziative estive sui canali social

Già dal mese di luglio prenderanno il via stage, open day e numerose iniziative dedicate ai giovani calciatori che desiderano entrare a far parte del progetto. Tutti gli appuntamenti saranno pubblicizzati sulle pagine social della società (US Poseidon 1958 su Facebook e usposeidon1958 su Instagram).

La U.S. Poseidon 1958 apre così una nuova fase della propria storia, fondata su competenza, programmazione e valorizzazione dei giovani. Un percorso che nasce dalla volontà di costruire il futuro senza dimenticare il contributo di tutti coloro che, negli anni, hanno dedicato tempo, passione e professionalità alla crescita della società, contribuendo a creare le basi su cui oggi si sviluppa questo ambizioso progetto.