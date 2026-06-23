Nuoto in acque libere: Castellabate capitale dell’estate 2026

Anche per l’estate 2026 il mare di Castellabate si prepara ad accogliere atleti, appassionati e società sportive provenienti da tutta Italia e dall’estero per una nuova stagione dedicata al Nuoto in Acque Libere. Un calendario ricco di appuntamenti che conferma il ruolo sempre più centrale del territorio cilentano nel panorama nazionale ed internazionale delle discipline natatorie in mare aperto.

A promuovere e organizzare gli eventi sarà ancora una volta il Circolo Nautico Punta Tresino, realtà da anni impegnata nella valorizzazione dello sport acquatico e nella promozione del territorio attraverso manifestazioni di livello regionale, nazionale e internazionale.

La manifestazione

Ad aprire il programma sarà la giornata di domenica 28 giugno, che vedrà lo svolgimento di due importanti manifestazioni. La prima sarà la gara internazionale di nuoto di 15 chilometri del circuito Gran Fondo Italia, con partenza alle ore 7:00 dalla Baia Arena e arrivo alla spiaggia della frazione Lago di Castellabate, lungo uno dei tratti di costa più suggestivi del Cilento. Nella stessa giornata si disputerà anche una prova del Campionato Italiano CSI di Nuoto in Acque Libere, con gare sulle distanze di 1,5 e 3 chilometri nello specchio di mare antistante la frazione Lago, che richiameranno atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Il programma

Il programma proseguirà nel mese di luglio con un altro importante appuntamento nelle acque dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Sabato 4 e domenica 5 luglio andrà in scena la XXIII edizione delle Gare di Nuoto in Acque Libere, valida come tappa del prestigioso Gran Prix Nazionale FIN. Gli atleti si confronteranno su percorsi di 1,8, 3 e 5 chilometri, in una manifestazione che rappresenta ormai uno degli eventi di riferimento del calendario natatorio nazionale.

Sabato 11 luglio, invece, il mare di Castellabate ospiterà la prima tappa del 2° Trofeo Campano Acque Libere 2026, circuito regionale UISP Campania. Le gare si svolgeranno nelle acque antistanti il Circolo Nautico Punta Tresino e coinvolgeranno tutte le categorie, dagli Esordienti agli Assoluti e Master, con prove sui 400 metri, 800 metri, miglio marino e 3 chilometri.

Oltre agli appuntamenti dedicati al nuoto in acque libere, il calendario estivo del Circolo Nautico Punta Tresino proporrà numerose iniziative sportive, ambientali e sociali. Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai progetti di inclusione sociale. Tra settembre e ottobre, infatti, il Circolo Nautico Punta Tresino, in collaborazione con il Comune di Castellabate e l’associazione Castellabate a Vela, promuoverà una serie di giornate dedicate allo sport nautico per bambini con sindrome dello spettro autistico, offrendo loro l’opportunità di vivere il mare attraverso attività sportive e ricreative in un contesto sicuro e inclusivo.

“Anche per il 2026 il nostro obiettivo è quello di coniugare sport, promozione del territorio e inclusione sociale attraverso un calendario di eventi capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati provenienti da tutta Italia – sottolinea Giovanni Pisciottano, responsabile organizzativo del Circolo Nautico Punta Tresino –. Il mare di Castellabate rappresenta una risorsa straordinaria e queste manifestazioni consentono di valorizzarlo nel migliore dei modi, creando al tempo stesso opportunità di crescita per il territorio.

Accanto agli appuntamenti agonistici di rilievo nazionale e internazionale, abbiamo voluto confermare iniziative dedicate all’ambiente, alla socialità e soprattutto all’inclusione. In particolare, il progetto rivolto ai bambini con disturbo dello spettro autistico rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio, perché dimostra come lo sport nautico possa diventare uno strumento concreto di partecipazione, benessere e integrazione”.