Piana del Sele

Nuova giunta a Campagna: il sindaco Adele Amoruso firma i decreti e assegna le deleghe

Il sindaco di Campagna, Adele Amoruso, ha nominato la nuova giunta comunale. Ecco tutti i nomi degli assessori, le deleghe assegnate e le novità in consiglio

Antonio Elia
Adele Amoruso

Campagna ha ufficialmente una nuova squadra di governo. Il sindaco Adele Amoruso, prima donna a ricoprire la carica di primo cittadino nella storia della città, ha firmato nel pomeriggio i decreti di nomina, delineando l’assetto operativo dell’amministrazione.

La nuova squadra di governo

Il sindaco ha distribuito le deleghe ai componenti della giunta, mantenendo per sé la responsabilità diretta sulle Politiche sociali. Di seguito i membri dell’esecutivo e le relative competenze amministrative:

 Raffaele Naimoli (Vicesindaco): Ambiente, ecologia, rapporti con la Soprintendenza, riqualificazione urbana e decoro, politiche energetiche e pubblica istruzione.

 Donato Palladino: Lavori pubblici, PNRR, area PIP, smart city e fondi europei.

 Anna Stefania Cardiello: Affari legali, commercio, SUAP, attività produttive e manutenzione.

 Antonino Persano: Finanze, bilancio, patrimonio comunale, tributi, personale e demanio.

 Donatella Magliano: Turismo, marketing territoriale, valorizzazione delle identità territoriali, rapporti con le associazioni e digitalizzazione.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che ulteriori deleghe specifiche saranno ripartite prossimamente tra i consiglieri comunali, al fine di coinvolgere attivamente l’intera compagine di maggioranza nell’azione di governo.

Avvicendamenti in consiglio comunale

Le nomine in giunta determinano un naturale ricambio tra i banchi del consiglio comunale. A seguito dell’ingresso dei neoassessori nell’esecutivo, fanno il loro ingresso in aula due nuove consigliere: Sabrina Tommasiello, per la lista “Esperienza e Futuro”, e Concetta Letteriello, per la lista “Insieme per Campagna”.

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