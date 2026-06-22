Agropoli si prepara a celebrare i Santi Patroni Pietro e Paolo: ecco il programma completo dei festeggiamenti

La comunità di Agropoli si appresta a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell’anno. Entrano infatti nel vivo i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, protettori della città. Un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili accompagnerà i fedeli e i visitatori fino ai primi giorni di luglio, culminando nella giornata solenne del 29 giugno.

“Con grande gioia e devozione, la nostra comunità si prepara a celebrare la solenne Festa dei Santi Pietro e Paolo, colonne della Chiesa e testimoni coraggiosi del Vangelo. In questi giorni di fede, tradizione e fraternità, siamo invitati a riscoprire il valore dell’unità, della speranza e dell’amore cristiano che i due Apostoli hanno trasmesso con la loro vita e il loro sacrificio”, si legge nel messaggio d’apertura del comitato e dei parroci, che invitano la cittadinanza a rinnovare la fede e a condividere momenti di sana convivialità.

Il cammino spirituale: il viaggio delle venerate immagini

Il fitto calendario liturgico ha preso il via con l’intronizzazione delle statue e l’inizio del novenario presso la Chiesa Madre. La particolarità delle celebrazioni di quest’anno risiede nella peregrinatio delle venerate immagini, che toccherà diverse parrocchie e quartieri strategici del territorio comunale per consentire a tutta la cittadinanza di stringersi attorno ai propri patroni.

Dopo aver fatto tappa alla Chiesa di Sant’Antonio e alla Chiesa Madonna delle Grazie, le statue proseguiranno il loro cammino secondo il seguente calendario:

24 Giugno: Tappa alla Chiesa Sacro Cuore, con accoglienza alle ore 19:00 e Santa Messa a seguire.

Tappa alla Chiesa Sacro Cuore, con accoglienza alle ore 19:00 e Santa Messa a seguire. 25 Giugno: Le immagini giungeranno all’Ospedale Civile alle ore 18:30, un momento di forte vicinanza ai malati e ai sofferenti.

Le immagini giungeranno all’Ospedale Civile alle ore 18:30, un momento di forte vicinanza ai malati e ai sofferenti. 26 e 27 Giugno: Rientro alla Chiesa Madre con appuntamenti dedicati alla novena, al Santo Rosario e un importante convegno biblico incentrato sulle figure dei due Apostoli previsto per venerdì sera alle 19:30.

Il weekend della tradizione e il Corteo Civico

Il fine settimana che precede la solennità principale sarà caratterizzato da significativi momenti istituzionali. Domenica 28 giugno, le celebrazioni si sposteranno idealmente presso il Palazzo di Città.

Alle ore 18:00 è prevista la partenza del Corteo Civico, guidato dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale, che sfilerà con il Gonfalone del Comune e le chiavi della Città di Agropoli, accompagnato dal Gruppo Storico “Sbandieratori dei Feudi del Cilento e Vallo di Diano”. Successivamente, presso la Chiesa Madre, si terrà la suggestiva cerimonia di consegna delle chiavi ai Santi Patroni e l’atto di affidamento della città da parte del primo cittadino.

Il 29 Giugno: il giorno della Solennità

Il culmine dei festeggiamenti si toccherà lunedì 29 giugno. La giornata si aprirà alle ore 8:00 con il tradizionale suono delle campane di tutte le parrocchie di Agropoli ad annunciare il giorno di festa. Presso la Chiesa Madre le Sante Messe verranno celebrate alle ore 7:00, 8:30 e 10:30.

L’appuntamento principale è fissato per le ore 19:00 con la Santa Messa solenne, presieduta da S. Ecc. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo della Lucania, e concelebrata dai parroci di Agropoli.

A seguire, prenderà il via la solenne processione delle venerate immagini per le principali vie del centro cittadino e del centro storico. L’evento sarà accompagnato dal Gran Concerto Bandistico “Città di Agropoli”, mentre le luminarie artistiche saranno curate dalla Ditta Cilento Lights di Monteforte Cilento.

I festeggiamenti religiosi si concluderanno ufficialmente il 30 giugno alle ore 17:30 con la Santa Messa presso il Cimitero cittadino alla presenza delle statue dei Patroni.

Il programma dei festeggiamenti civili e degli spettacoli

Accanto ai riti religiosi, Piazza Vittorio Veneto e altri luoghi storici della città ospiteranno una serie di eventi dedicati allo svago e alla cultura:

25 e 26 giugno: Esibizioni di danza in Piazza Vittorio Veneto rispettivamente con l’ASD Floppy Dance e la SSD Dirty Dancing.

Esibizioni di danza in Piazza Vittorio Veneto rispettivamente con l’ASD Floppy Dance e la SSD Dirty Dancing. 27 giugno: Musica della tradizione con lo “SPACCAPAESE TOUR 2026” di Gerardo Amarante in Piazza Vittorio Veneto.

Musica della tradizione con lo “SPACCAPAESE TOUR 2026” di Gerardo Amarante in Piazza Vittorio Veneto. 28 giugno: Spettacolo di musica e teatro di tradizione dal titolo “Assavulà – Dui Santi e ciento storie” a cura di Entheos, in Piazzetta Chiesa Madre.

Spettacolo di musica e teatro di tradizione dal titolo “Assavulà – Dui Santi e ciento storie” a cura di Entheos, in Piazzetta Chiesa Madre. 29 giugno: Al rientro della processione, verso le 23:30, nei pressi del Castello angioino-aragonese si terrà lo spettacolare Spettacolo Piromusicale a cura della Ditta “Migliorino”.

Al rientro della processione, verso le 23:30, nei pressi del Castello angioino-aragonese si terrà lo spettacolare a cura della Ditta “Migliorino”. 3 luglio: Serata di danza in Piazza Vittorio Veneto con l’ASD Terry Dance.

Serata di danza in Piazza Vittorio Veneto con l’ASD Terry Dance. 4 luglio: Chiusura delle attività presso la Chiesa Santi Pietro e Paolo con l’estrazione della lotteria parrocchiale di beneficenza.

Per agevolare la partecipazione dei fedeli, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un servizio navetta straordinario per la giornata del 29 giugno, attivo dalle 08:00 alle 11:30 e dalle 11:30 alle 18:00, con partenza da Piazza P. Serra (ex campo Landolfi) e arrivo alla Chiesa Madre.