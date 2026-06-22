Cilento

Roccadaspide, torna il Festival dell’Aspide. Al via la rassegna “Tempo”

Presentata l'edizione 2026 del Festival dell'Aspide a Roccadaspide. Il tema di quest'anno è "Tempo": ecco tutte le anticipazioni e gli eventi in programma.

Alessandra Pazzanese

Presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione 2026 del “Festival dell’Aspide” alla presenza dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Gabriele Iuliano, del Presidente dell’Associazione “Eventi dell’Aspide”, Massimo Sabetta e del Direttore Artistico, Michele Lettieri.

Presenti anche tante associazioni con tanti giovani, tanti volontari, artisti e professionisti attivi per mettere a servizio dell’evento le loro competenze proponendo scenografie e serate dedicate alla danza, alla moda e tanto altro.

Il tema “Tempo” e il momento culturale

La serata si è avvalsa anche della presenza del Prof. Biagio Russo, ricercatore presso l’Università degli Studi di Salerno che, accompagnato dalle melodie dell’arpa suonata da Francesca Stella dell’Associazione “Arpa Viggianese”, ha presentato il suo libro “Victor Salvi – Il Signore delle Arpe”.

Momenti di grande spessore culturale, dunque, per il primo appuntamento della rassegna “Tempo”, tema e filo conduttore dell’edizione 2026 del Festival dell’Aspide.

Le anticipazioni di agosto

Oltre ai tre giorni centrali del Festival, sono già stati annunciati eventi e spettacoli che animeranno i primi giorni di agosto, anticipando una settimana interamente dedicata all’arte, alla musica e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Tra entusiasmo, partecipazione e grande attesa, Roccadaspide ha così dato ufficialmente il via al cammino verso il Festival dell’Aspide 2026. Il tempo scorre, ma le emozioni sono già iniziate.

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