Furti nelle auto in sosta a Capaccio Paestum: finestrini infranti e vetture svaligiate al Varolato

Continuano i furti nelle auto a Capaccio Paestum dove, nella giornata di ieri, si è verificato un altro episodio ai danni di un automobilista che stava trascorrendo alcune ore sulla spiaggia di località Varolato-Foce Sele.

Dinamica del colpo in località Varolato

La vittima, dopo aver trascorso una tranquilla giornata al mare, al momento di rientrare a casa ha trovato la propria auto completamente svaligiata. Ignoti hanno infranto un finestrino del veicolo e sono riusciti ad aprire la vettura per portar via oggetti ed effetti personali dei proprietari.

La denuncia e l’allarme sulla fascia costiera

Quanto denunciato pubblicamente da L.E., queste le iniziali del malcapitato, ha riacceso l’attenzione sul fenomeno dei furti nelle auto parcheggiate lungo la fascia costiera, soprattutto durante il periodo estivo, quando le aree di sosta vengono frequentate da residenti e turisti.

I precedenti pochi giorni fa sul litorale capaccese

Solo pochi giorni fa, sempre sul litorale capaccese, nonostante l’aumento dei controlli, si è verificato un altro episodio simile: delle borse con all’interno beni personali e di valore sono state rubate da un’automobile parcheggiata.