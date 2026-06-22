Cilento

Teatro sotto le stelle a Scario: torna la rassegna amatoriale tra cultura e tradizione

Dal 24 al 28 giugno 2026 torna "Teatro sotto le stelle" a Scario. Cinque serate di spettacoli gratuiti, rievocazioni storiche e premiazioni

Ernesto Rocco
Teatro all'aperto

A Scario, dal 24 al 28 giugno 2026, torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate: “Teatro sotto le stelle”, la rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla Pro Loco Scario, giunta alla sua 9ª edizione.

L’evento si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2026 nella suggestiva cornice di Scario, nei pressi della spiaggia adiacente al parcheggio Margherita, trasformata per l’occasione in un teatro all’aperto capace di unire cultura, tradizione e intrattenimento.

L’apertura con la rievocazione storica

Ad aprire la rassegna, nella serata del 24 giugno, sarà un momento di grande valore storico e identitario per la comunità: la rievocazione dello sbarco dell’Immacolata a Scario, evento simbolico che ogni anno richiama partecipazione e interesse, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire le radici del territorio.

Le compagnie in gara e la serata finale

Dal 25 al 27 giugno spazio invece al teatro amatoriale con le compagnie in gara, che porteranno in scena spettacoli all’insegna della passione, della creatività e del divertimento, contribuendo a rendere la rassegna un punto di riferimento per il panorama teatrale locale.

Gran finale il 28 giugno con una serata speciale: ospite la compagnia locale “I Latitanti”, seguita dalla cerimonia di premiazione delle compagnie partecipanti.

Un evento di aggregazione culturale a ingresso gratuito

Organizzata dalla Pro Loco Scario, la rassegna si conferma anno dopo anno come un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione culturale, capace di coinvolgere residenti e visitatori in un’atmosfera unica sotto il cielo estivo.

La direzione artistica, anche quest’anno, è stata affidata a Vincenzo Lombardi. L’evento sarà invece presentato da Katia Santillo. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

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