Gelbison, Stefano Maiorano è il nuovo direttore sportivo: profillo giovane e ambizioso per la Serie D

Stefano Maiorano sarà il nuovo direttore sportivo della Gelbison. Si tratta di un ex calciatore con una grande esperienza alle spalle nel mondo del calcio, un profilo giovane ma ambizioso e in costante crescita nel ruolo.

Il club ha da poco annunciato, attraverso i suoi canali ufficiali, l’ingresso di Maiorano nell’organigramma societario rossoblù. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione della nuova Gelbison, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D.

La carriera da calciatore tra i professionisti

Nato a Battipaglia nel 1986, Stefano Maiorano ha vestito maglie prestigiose come quelle di Salernitana, Catanzaro, Messina, Siracusa e Acireale, distinguendosi sempre per professionalità, leadership e attaccamento ai colori delle squadre rappresentate. Con il Messina, in particolare, è stato protagonista di due storiche promozioni dalla Serie D alla Lega Pro, arrivando a collezionare oltre duecento presenze tra i professionisti.

Il percorso dirigenziale e la formazione federale

Terminata la carriera sul campo, Maiorano ha intrapreso il percorso dirigenziale, maturando una prima significativa esperienza come direttore sportivo dell’Acireale.

Nella stagione sportiva 2023/2024 ha inoltre conseguito l’abilitazione ufficiale al ruolo di direttore sportivo, superando con successo il relativo corso federale e arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di competenze professionali.